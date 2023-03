Isabella Ragonese debutta alla regia per la cantastorie Rosa

Un ritratto poetico della più importante cantastorie siciliana, Rosa Balistreri (1927-1990), raccontata attraverso le parole e le vite di un gruppo di donne siciliane, le cui esperienze di vita risuonano con quelle della stessa protagonista. Girato tra Palermo e Licata, ’Rosa–Il canto delle sirene’ segna il debutto dell’attrice Isabella Ragonese (foto) dietro la macchina da presa. E sarà proprio lei a presentare il suo film questa sera alle 20.15 al Cinema Lumière. "Come si fa a raccontare la voce di una donna che non hai mai conosciuto, ma che frequenti da sempre? – si è chiesta Isabella Ragonese –. Come si evocano i fantasmi? Questo desiderio, ho deciso di prenderlo con tutto il corpo come fa un’attrice con il personaggio da interpretare".