Isabella Rossellini ’apre’ le Serre. Presenta i suoi corti con la zoologa

Ha chiesto espressamente di poter presentare alle Serre dei Giardini Margherita la serie completa dei suoi corti Green Porn, ma anche di poter dialogare con la zoologa Mia Canestrini. Perché Isabella Rossellini, che aprirà la rassegna Semi. Il cinema alle Serre il 24 maggio, è si attrice e regista, ma è anche proprietaria di Mama Farm, una fattoria a Long Island, 100 chilometri da New York, dove vive con pecore, api, tacchini ma soprattutto galline: pare ne abbia 1500 e che tra le tantissime ce ne sia una che si chiama Andy Warhol, per il curioso ciuffetto bianco di piume che ha in testa. Ecco l’ouverture cinefila scoppiettante per un’estate che conta 100 appuntamenti gratuiti, da maggio a settembre, declinati secondo i tanti argomenti che in questa oasi di ricerca e svago trovano sempre lucidi approfondimenti e punti di riflessione.

Tra le tante rassegne proposte, ad esempio, spicca dall’11 al 14 luglio Plurali Maschili, prima edizione di un festival che affronta alcuni temi centrali del dibattito sulle questioni di genere con la convinzione che ci sia una grande urgenza di confronto con nuove forme di maschilità emergenti. "Partendo dalle basi teoriche e dalle pratiche dei femminismi, coinvolgendo una rete di persone italiane e internazionali e di realtà attive sul territorio che studiano, scrivono e fanno divulgazione su questi argomenti, vogliamo proporre una riflessione allargata sulla decostruzione dei modelli dominanti di maschilità" spiegano gli organizzatori. Tante le collaborazioni che arricchiscono la programmazione con realtà del territorio, come quella con l’associazione NuVo, Nuove Voci, Braquage e Triste Film che proporranno il 23 maggio un viaggio cinematografico sonorizzato dal vivo e proiettato in 16mm; proseguono quelle consolidate con La Confraternita dell’Uva, quella con Zed Festival, che torna alle Serre per il terzo anno (dal 3 al 7 luglio) con cinque giorni di eventi dedicati alla video danza e con l’Ordine degli architetti di Bologna, che cura per la IX edizione l’ormai affermata rassegna Architexture su cinema e architettura (tutti i lunedì di luglio). Le Serre d’Estate è anche un contenitore di eventi speciali come Capsula, il Design Market delle Serre che torna sabato 1 e domenica 2 giugno per una due giorni di eventi con 50 espositori da tutta Italia. Ma già domani si inaugura, con il ritorno live dei Les Touches Louches, band attiva a Bologna dal 2008 col nuovo disco Suite Baklava! e, a seguire, djset di Ghetto Zdaure.

Benedetta Cucci