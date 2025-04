Iscrizione al nido e a Spazio Bimbi

Aperte le iscrizioni online (fino al 15 aprile) per il nido d’infanzia e lo Spazio Bambini. "I servizi comunali per la prima infanzia sono al centro dell’attenzione di questa amministrazione. Negli ultimi anni - commenta il sindaco Luigi Zironi - siamo riusciti a garantire la copertura totale delle richieste". Nel dettaglio, al nido d’infanzia, per bimbi tra i 3 mesi e i 3 anni, si iscrivono i nati nel 2023, 2024 e i nascituri entro il 30 settembre 2025, lo Spazio Bambini (via Magellano 17 ) è rivolto a bambini dai 18 ai 36 mesi, che può essere esteso anche ai bambini dai 12 mesi di età.