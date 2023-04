Iscrizione centri estivi Bologna, oggi il click day. Orari e modalità, come fare

Bologna, 26 aprile 2023 – Scatta il click day per le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Bologna. Genitori ai nastri di partenza oggi alle 14 per aggiudicarsi un posto: termine ultimo per l’invio delle domande? Sempre le 14, ma del 16 maggio.

Si potrà accedere tramite il sito del Comune, al seguente link. Come annunciato, sarà attivo dalle 14 di oggi.

Novità di quest’anno è che con lo stesso modulo e con le stesse scadenze, si potrà fare la richiesta di contributo, anche per Scuole aperte e per centri estivi fuori Bologna nell’ambito del territorio regionale.

Come presentare domanda

La domanda va presentata solo in modalità online sia per i centri estivi, rivolti alla fascia dai 3 ai 14 anni, sia per Scuole aperte, offerta aggiuntiva per la fascia 11-14. • Si accede con Spid, prendi il tuo posto in coda per la compilazione • Si hanno 45 minuti di tempo per la compilazione • Salvare una volta in bozza la domanda, si può farlo a partire dalla seconda pagina del modulo • Se si perde la connessione, o finisce il tempo a tua disposizione, si può recuperare la bozza dal link spedito all'indirizzo email indicato nel modulo, oppure dalla propria Area personale • Se nel modulo si vuole compilare anche la sezione per richiedere contributi, va tenuto a portata di mano Iban e Codice fiscale/Partita Iva del datore di lavoro

Come funziona la sala d'attesa online

• Cliccando su "presenta domanda" dalla pagina dedicata si accede alla compilazione del modulo, oppure, se molti utenti in contemporanea sono collegati, alla coda che consente di preservare la priorità acquisita. • Quando sarà il proprio turno in coda, si avranno 45 minuti per compilare e inviare la tua domanda. Non va chiusa la pagina per non perdere la priorità acquisita. • Scaduti i 45 minuti, se si ha salvato la bozza della domanda senza completarla in tempo, per mantenere la priorità acquisita in coda, basta cliccare sul link ricevuti alla mail che hai indicato nel modulo. Oppure si può riaprire la bozza nella sezione "Domande" della tua area personale • Attenzione: se invece si prende un nuovo posto in coda, si perde la priorità acquisita e si riparte da zero.

Chi può fare domanda

Può fare domande del servizio estivo chi ha uno o più figli tra i 3 e 14 anni. Possono accedere anche bambini che compiono i 3 anni che hanno frequentato nell’a.s. 2022/23 una scuola dell’infanzia o una sezione primavera.

L’offerta dei servizi I centri estivi sono collocati in diversi luoghi e spazi dei sei quartieri cittadini. Fondano le loro proposte sul gioco e la socializzazione. L'organizzazione di ogni singolo centro e il programma delle attività sono a cura del rispettivo gestore.

L’offerta comprende: • centri estivi da 3 a 6 anni: per bambini e bambine che frequentano o hanno frequentato la scuola dell'infanzia; • centri estivi da 6 a 11 anni: per bambini e bambine che frequentano o hanno frequentato la scuola primaria; • centri estivi di età miste da 3 a 14 anni.

Offerta dei centri estivi per Quartiere: • offerta Quartiere Borgo Panigale-Reno; • offerta Quartiere Navile; • offerta Quartiere Porto-Saragozza; • offerta Quartiere Santo Stefano; • offerta Quartiere San Donato-San Vitale; • offerta Quartiere Savena.

Mappa dei centri estivi in città.

Scuole aperte

All'interno dell'offerta complessiva dei servizi estivi, per la fascia 11-16 anni, puoi fruire anche del progetto Scuole Aperte; in questo caso devi fare richiesta direttamente alle istituzioni scolastiche aderenti. Anche per le scuole aperte sono previsti contributi nell’ambito del progetto regionale.

• Per queste opportunità puoi consultare la scheda: Scuole aperte d'estate