Iscrizioni al Pedibus, procedura online fino al 31 agosto

A tutto Pedibus. A San Giovanni in Persiceto, fino al 31 agosto, è possibile iscrivere on line i bambini al servizio ma anche candidarsi come accompagnatori. Grazie a questo servizio gli alunni delle scuole primarie possono raggiungere la scuola a piedi, in compagnia di altri bimbi, attraversando percorsi sicuri e sotto la sorveglianza di adulti. L’amministrazione comunale sta inoltre raccogliendo le manifestazioni di interesse per l’eventuale attivazione di un nuovo percorso Pedibus rivolto ai bambini iscritti alla scuola "Quaquarelli", con partenza da piazzale Bonvicini.