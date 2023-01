Iscrizioni alle scuole d’infanzia

Da lunedì al 30 gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali e statali di San Lazzaro che si effettuano esclusivamente online sul portale eCivis. Le iscrizioni riguardano i bimbi, residenti nel comune, e nati negli anni 2018, 2019 e 2020, bambini residenti che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2024 che potranno essere accolti a determinate condizioni, specificate nel bando disponibile sul sito del Comune. Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns. A differenza degli anni scolastici precedenti, non sono previsti aggiornamenti della graduatoria definitiva. L’ufficio Scuola resta a disposizione per qualsiasi informazione nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13, telefonicamente ai numeri 051 6228164 e 051 6203734 o in ufficio previo appuntamento.