Iscrizioni nelle scuole, tutti i numeri. Istituti tecnici in grande rimonta

Il liceo Da Vinci di Casalecchio esplode e dovrà rispedire al mittente 44 ‘matricole’ delle scienze umane e dell’indirizzo Les (economico-sociale). In totale hanno bussato in 334. Dodici aule container e sei come succursale all’Iis Belluzzi Fioravanti non sono sufficienti. Si attende la succursale. Il liceo Sabin cresce e ancora cresce (445 matricole): deve formare due prime in più (da 14 a 16) a patto di stringersi. Dallo scientifico (in gran spolvero) alle scienze applicate fino alle scienze umane all’amatissimo Les, ma con 20 esuberi. Cala un po’ lo sportivo, complice il gemello dell’Iis Keynes e la media alta di accesso (8,50). A iscrizioni ancora in corso (chiuse ieri alle 20), la prima rilevazione traccia un trend chiaro al centro dell’incontro di venerdì in Città metropolitana per la definizione degli spazi. Nel complesso i licei sono stabili. C’è, però, una leggera oscillazione del Copernico (da 300 a 260). Il Fermi, invece, pur confermando 120 domande per lo scientifico e 150 per scienze applicate, è sacrificato nelle storiche dieci prime che, in taluni casi, veleggeranno dai 28 ai 30 alunni. Vanno bene i tre tecnici riformati (4+2) con gli indirizzi enogastronomico, turismo e moda dell’Iis Scappi, dell’Itcs Salvemini e dell’Ipsas Aldrovandi Rubbiani-Cpia (Centro Istruzione degli adulti). In netta ripresa i tecnici. Con un’eccezione: l’Iis Aldini Valeriani che perde 50 alunni al tecnico (250) e 20 al professionale (80). Qui gioca il no ostinato del Collegio dei docenti alla riforma del 4+2. Confermano le domande i licei Minghetti (219), Righi (300 circa) e Arcangeli (270 anche se un po’ sacrificati). Variegato l’Iis Majorana di San Lazzaro: salgono le scienze applicate (da 50 a 93); stabili il linguistico (83) e i tre indirizzi tecnici (biotecnologie con 61 domande; elettronica con 48 e meccatronica con 112). Rimontano i tecnici. L’Iis Pier Crescenzi Pacinotti Sirani (176) registra due prime in più: una di geometri e una per il finanziario. Invariato, con tre classi, il socio-sanitario. Anche qui sos spazi. All’Iis Manfredi Tanari: il tecnico sale da 100 a 140 domande, mentre il professionale sta a 100. All’Itcs Salvemini: il turistico 4+2 vanta 18 iscritti, per gli altri indirizzi si veleggia sulle 329 domande (320 nel 2024). Se tutto fila liscio, la succursale arriverà a Natale 2025. All’Iis Scappi di Castel San Pietro, l’enogastronomico 4+2 ha 15 iscritti, mentre il liceo Made in Italy 13. In totale allo Scappi sono arrivate 120 richieste. Infine, l’elementare Longhena ha 7/8 esuberi che andranno a sorteggio.

Federica Gieri Samoggia