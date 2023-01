Iscrizioni scuola superiore, a Bologna è boom dei licei: volano Copernico e Sabin

Bologna, 31 gennaio 2023 – Iscrizioni con giallo. La notizia, sotto forma di schermata arriva alla spicciolata nel corso della giornata: il ministero dell’Istruzione e del Merito prorogherebbe il termine ultimo di invio delle iscrizioni dalle 20 del 30 gennaio alla stessa ora del 6 febbraio. La schermata in questione è quella del portale Iscrizioni on line che i genitori utilizzano per spedire le domande. Nessuna circolare è pervenuta ai presidi che davanti al portale del Mim sono rimasti quanto meno perplessi. Al netto di questo e della provvisorietà dei dati, il trend è abbastanza netto: boom dei licei scientifici Copernico e Sabin; del liceo artistico Francesco Arcangeli e del liceo Laura Bassi con la sua costola musicale Lucio Dalla. Leggera crescita per l’Ipsas Aldrovandi Rubbiani con 178 richieste. Zero iscrizioni, invece, per il neonato liceo delle Scienze umane all’Iis Luxemburg che confida negli esuberi degli altri licei (stabile invece l’indirizzo commerciale). Nel complesso sono 8.200 i ragazzi che si presentano ai nastri di partenza delle prime superiori. Ennesima ondata a fronte di un forte calo degli istituti comprensivo. "Come ogni anno non appena concluso il periodo delle iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado – commenta Daniele Ruscigno che...