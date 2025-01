Iscrizioni scuole di Bologna, cambiano le date: quando apre il bando

Bologna, 7 gennaio 2025 – Cambiano le date d’iscrizione alle materne comunali e statali. Il Comune modifica le date sulle base delle novità comunicate sabato scorso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. In un primo momento, per tutti, le iscrizioni 2025-2026 si sarebbero dovute aprire l’8 gennaio e chiudere il 31 gennaio. Non è più così. Per l’anno scolastico 2025/26 le domande potranno essere inoltrate online a partire da martedì 21 gennaio e fino a lunedì 10 febbraio 2025. Questo vale sia per le materne comunali e statali (le cui domande vengono raccolte dal Comune) sia per elementari-medie e superiori statali le cui domande vanno al Ministero.

Open day confermati

In attesa della pubblicazione del bando con le nuove date previste per l'iscrizione (21 gennaio-10 febbraio 2025), il Comune conferma tutte le date degli open day durante i quali visitare le scuole e degli incontri informativi organizzati nei quartieri. Fino a tutto il giorno 9 gennaio 2025 è inoltre ancora possibile presentare domanda di iscrizione per l’anno scolastico in corso, 2024/2025.

Quando apre il bando e quando scade

Il bando di iscrizione per l’anno scolastico 2025/2026 aprirà alle 8 del 21 gennaio e chiuderà il 10 febbraio 2025. Qui i dettagli. Le domande pervenute dall'11 febbraio saranno considerate "domande fuori termine" e collocate dopo quelle presentate entro la chiusura del bando.