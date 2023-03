Iskra: "Ha cambiato la mia vita"

Iskra Menarini e Lucio Dalla. Un sodalizio non solo artistico, ma un’amicizia durata fino alla scomparsa del cantante nel 2012. È la stessa Iskra, protagonista durante la serata -‘Ciao’ di un omaggio all’amico-maestro a raccontarsi nella puntata di oggi del nostro podcast gratuito, questa settimana interamente dedicato a Dalla.

Iskra (nella foto, commossa, ieri al Celebrazioni), cantante dall’inconfondibile voce soul racconta con commozione come, all’improvviso, "mi fece un provino e da lì è partita tutta la mia vita. Venticinque anni non li puoi scordare, mi ha portata al Madison Square. Mi diceva: questa è la più grande cantante". E poi ancora, "l’ho ‘vissuto’ piano piano– ricorda Menarini – aveva i suoi musicisti. Qualche volta mi chiamava e diceva: ’dai vieni a farmi un po’ di compagnia’. Questa frase... sono tutte note". Poi i tempi di ‘Attenti al lupo’: "Ha iniziato a lanciarmi le scarpe... e io ho imparato a schivarle. Era un brano molto particolare e vero, con testo fatto da Ron. Lucio aveva ideato un balletto che abbiamo portato dappertutto, con le mani: è stato un successo, la gente si alzava in piedi. Ancora oggi quando faccio i concerti, c’è l’emozione ma anche il sorriso.

Quando se ne è andato ho passato un brutto momento, ma lui è ancora dappertutto in mezzo a un campo, alle stelle".

le. gam.