Isokinetic, il salto nel futuro. Giardini, scienza e sport. Il campus dei saperi si svela

È innovazione, saperi che si fondono, ricerca, confronto. Sono i 16.500 metri quadrati con giardino, laghetto, aule esterne ed interne, laboratori e uffici. E’ conoscenza e bellezza, per meglio dire ‘Salute, scienza, sport’, come recita lo slogan che fa da cornice al giorno in cui Isokinetic toglie il velo al suo Campus. La cornice è bucolica, tra aiuole fiorite e sorrisi di luminari, fisioterapisti, studenti e di tutto il mondo che si mette in moto ogni volta che Isokinetic chiama a raccolta la città. Il padre spirituale, nonché scientifico, del Campus è Stefano Della Villa, presidente del gruppo Isokinetic e fondatore di Isokinetic, al pari di Gianni Nanni, il responsabile dello staff sanitario del Bologna che da quel lontano 1987 in cui la struttura vide la luce affianca Della Villa senior nella crescita di un network che dal 2009 ha il marchio di ‘Fifa Medical Centre of Excellence’, che il prossimo anno aprirà una nuova sede ad Atene, ‘triplicherà’ le sedi di Milano e celebrerà il suo 32esimo Congresso internazionale a Madrid, nello stadio dell’Atletico.

Ieri però era il giorno dell’inaugurazione del Campus, "un terreno di confronto e di scambio tra le nostre conoscenze e quelle della comunità scientifica internazionale", spiega Francesco Della Villa, direttore del Centro Studi Isokinetic e cicerone sul palco per i tanti ospiti eccellenti. Presenti al dibattito moderato da Sabrina Orlandi ci sono il presidente rossoblù Joey Saputo (che ha assistito dalla platea) e l’ad rossoblù Claudio Fenucci, insieme al sindaco Matteo Lepore, all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, all’ad della Virtus Luca Baraldi, ai rappresentanti di Fifa e Uefa, al presidente della Lega Pro Matteo Marani, al capo dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Bologna Gianandrea Pasquinelli, al luminare Maurilio Marcacci, ai medici di Bologna e Atletico Madrid Gianni Nanni e Josè Maria Villalon, e al direttore di Sky Federico Ferri. Con loro un parterre de roi qualificatissimo: Alfredo Cazzola, Francesca Menarini, Claudio Sabatini, Beppe Signori, Giancarlo Marocchi, Gianluca Pagliuca, Fabio Bazzani, Gabriele Paonessa, i rossoblù di oggi Lewis Ferguson e Nicolò Cambiaghi, il direttore generale di Confcommercio Ascom Giancarlo Tonelli, l’assessore allo sport Roberta Li Calzi, i fratelli Alberto e Luigi Marchesini, Francesco Perondi, don Massimo Vacchetti, Katia Serra e Fio Zanotti. Tutti insieme appassionatamente per celebrare il taglio del nastro della nuova creatura Isokinetic. "La prevenzione è fondamentale _ dice l’ad rossoblù Fenucci –. Per questo presto inseriremo una nuova figura: uno statistico che studierà la correlazione tra il lavoro sul campo e la natura e l’intensità degli infortuni. Quest’anno i tanti impegni ci hanno spinto ad allestire una rosa più ampia e con più qualità". In linea Baraldi: "Un nazionale della Virtus, e quest’anno ne abbiamo una decina, in stagione affronterà un centinaio di partite".