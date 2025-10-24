"Isola ecologica di via Jussi nel degrado"

Situazione immondizia fuori controllo a San Lazzaro: questa la denuncia di FdI. A parlare il capogruppo locale Alessandro Sangiorgi e il consigliere Leonardo Bastelli: "Ancora una volta, il cuore di San Lazzaro si ritrova in una scena indecorosa che offende il decoro urbano e la dignità dei residenti. Le immagini scattate in via Jussi, all’incrocio con via Repubblica e piazzetta Maria Trebbi — un tempo considerato il ’salotto buono’ della città — mostrano una situazione che non può più essere tollerata. Nonostante le ripetute segnalazioni dei cittadini ad Hera e gli appelli rivolti all’amministrazione, nulla è stato fatto. Il degrado persiste, l’abbandono è evidente, e la risposta istituzionale è assente. Questa non è solo incuria: è il fallimento di chi dovrebbe garantire pulizia, sicurezza e rispetto per gli spazi pubblici. È la dimostrazione che l’amministrazione ha perso il contatto con la realtà quotidiana dei cittadini. Chiediamo un pronto intervento perché San Lazzaro merita rispetto, i cittadini meritano risposte, non silenzi". Immediata la replica della vice sindaca, Sara Bonafè: "Il Comune segue da tempo con grande attenzione la situazione dell’isola ecologica di via Jussi e ha già più volte sollecitato Hera a intervenire per migliorare la funzionalità e il decoro della postazione, segnalando puntualmente le criticità riscontrate dai cittadini e chiedendo interventi risolutivi. L’isola ecologica vede ancora le vecchie campane per la raccolta della carta e del vetro perché fa parte di quelle IEB che richiedono un intervento strutturale da parte del gestore, concordato col Comune, per garantire la necessaria sicurezza nel conferimento dei rifiuti e nella fruizione del marciapiede da parte dei cittadini. Grazie a queste interlocuzioni, Hera ha predisposto un programma di azioni concrete già nei prossimi giorni per verificare la possibilità di rimuovere alcuni paletti e consentire, in attesa dei lavori definitivi, la collocazione provvisoria di nuovi cassonetti per la raccolta della carta che verranno svuotati con maggiore frequenza, tre volte alla settimana, per evitare accumuli e disagi. Qualora questa soluzione non fosse praticabile, sarà installata una terza campana dedicata alla carta. Parallelamente, Hera effettuerà visite mirate alle attività commerciali per ricordare la possibilità di aderire al servizio specifico di raccolta dei cartoni, già attivo due volte alla settimana, così da alleggerire la raccolta stradale. Continueremo a monitorare da vicino la situazione fino al completamento dei lavori di rifacimento della piazzola che comprendono anche la sostituzione e la revisione dei contenitori per carta e vetro".

Zoe Pederzini