Isola ecologica più vicina

Conferenza dei servizi vicina ai titoli di coda per la stazione ecologica di Osteria Grande. A comunicarlo è stato il vicesindaco Andrea Bondi (nella foto) nell’ultima seduta di consiglio comunale, dove il tema è approdato grazie ad un’interpellanza firmata dai consiglieri comunali Eva Morbidelli e Martina Rangoni del Gruppo Consiliare PD - Castello in Comune - Uniti al Centro per Castello. "La stazione ecologica era stata istituita in via provvisoria nel parcheggio di via Calabria, e l’amministrazione aveva sostenuto la necessità di spostarla in un’area più idonea, consentendo così l’ampliamento e l’aumento delle tipologie di rifiuti da conferire, con conseguente restituzione dell’attuale area ad altri usi", ha esordito riepilogando la vicenda la consigliera Morbidelli. A rispondere è stato il vicesindaco Andrea Bondi: "Si sta concludendo la conferenza dei servizi istruttoria per poi procedere con la fase deliberativa in parallelo alla procedura espropriativa. Non ci sono tempistiche certe ma questa fase dovrebbe concludersi entro la primavera 2024".