Isolata nella bufera, soccorsa dai carabinieri

Una cittadina francese 40enne, in vacanza sulle montagne del nostro Appennino, due giorni fa, a causa della neve che copiosa si è abbattuta sui paesi del crinale, è rimasta bloccata in casa senza pellet e, quindi, senza riscaldamento. Ad aiutarla e a salvarla da una situazione difficile ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Vergato. Siamo a Castiglione dei Pepoli, in una strada periferica.

Erano le 15 del 22 gennaio scorso. La centrale operativa dei vigili del fuoco, al numero d’emergenza 115, ha ricevuto una telefonata della 40enne spaventata perché rimasta senza pellet e completamente impossibilitata a uscire a causa della bufera di neve che imperversava all’esterno della casa, dove stava trascorrendo un periodo di ferie. La donna si trovava infatti a casa di due amiche bolognesi, a loro volta in ferie, per badare agli animali domestici. La centrale operativa dei pompieri ha, a quel punto, girato la chiamata alla locale caserma dei vigili del fuoco che hanno, contestualmente, avvisato anche la stazione dei carabinieri di Castiglione dei Pepoli per informarli della spiacevole situazione della donna. La neve, però, era talmente alta che anche la pattuglia dei carabinieri locali, in un primo momento, non è riuscita a raggiungere la casa di via Capannelle dove la donna stava trascorrendo le vacanze. I militari hanno, dunque, prontamente avvisato il Comune richiedendo l’assistenza di un mezzo idoneo, in dotazione all’amministrazione di Castiglione, per poter superare la neve e aiutare la 40enne.

Gli interventi e le strade da percorrere e liberare dalla neve erano tante, però, e il mezzo del Comune ci ha messo qualche tempo per andare ad assistere i carabinieri in questa missione di salvataggio. Alle 18, però, la pattuglia della locale stazione, dopo aver spalato la neve insieme al mezzo comunale che si è occupato di spostare la coltre bianca dalla carreggiata, è riuscita a raggiungere la donna, che era chiusa in casa, al riparo dalle intemperie. I militari sono arrivati con un’ingente scorta di pellet di modo che la 40enne potesse riavviare prontamente il riscaldamento.

Zoe Pederzini