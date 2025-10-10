Isole climatizzate negli asili. Dal Comune 300mila euro. FdI e sindacati: "Pochi fondi"

Non 200mila, bensì 300mila euro per installare, entro l’estate, climatizzatori in 28 materne comunali e in 21 statali. Il Comune recupera, dal Global Service, 100mila euro in più per ‘raffreddare’ 49 materne. Zero soldi per i nidi dove sono rinfrescati solo i dormitori e dove, a luglio, negli spazi per le attività, il termometro veleggiava sui 28 gradi e oltre. Come spiega, in commissione consiliare, l’ingegner Simone Stella, direttore del settore Manutenzione del Comune e responsabile del progetto Bologna verde, "insieme ai pedagogisti delle scuole saranno definiti gli ambienti idonei per creare bolle di benessere in tutte le materne statali e comunali. Gli interventi saranno realizzati entro l’estate". Una goccia nel mare del fabbisogno considerando che Sgb, con un conteggio a spanna, parlava di oltre 400 ambienti da raffrescare.

A causa del cambiamento climatico servono "nuovi investimenti – osserva Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici –. I condizionatori, però, non sono l’unico intervento. Lavoriamo anche sulle ombreggiature e gli spazi esterni". Come attestano i 130mila euro spesi tra luglio e agosto. Anche l’assessore alla Scuola, Daniele Ara parla della necessità di maggiori risorse, ma "è impensabile che si riesca a climatizzare al 100% tutti gli istituti, con il conseguente aumento dei consumi energetici". Per questo ipotizza "interventi mirati per creare isole climatiche dentro le scuole".

Sono risorse "insufficienti tenuto conto dell’ampiezza del bilancio comunale e dell’avanzo libero che la giunta ha a disposizione" denuncia la consigliera di Fdi, Manuela Zuntini, che sollecita a "dare copertura completa a materne e nidi. Questo è un intervento tardivo che avrebbe potuto e dovuto essere portato avanti già da anni". Per Sgb, "è palese che stiamo assistendo a un impegno assolutamente nullo. A queste condizioni alla prossima ondata di caldo, la situazione nelle scuole sarà la stessa degli anni scorsi e questo non può essere tollerato oltre".

"Trecentomila euro sono una goccia nell’oceano – punta il dito Fabiana Sergio, segretaria provinciale Cisl Fp –. Da tempo sollecitiamo un piano complessivo di interventi di manutenzione su nidi e materne che non si limiti a progetti parziali o sperimentali". Parla di "profonda insoddisfazione per le recenti misure adottate" Loredana Costa della Uil Fpl che accusa: "Scelta parziale, inadeguata e lontana dai reali bisogni dei bambini e del personale". La misura "non è una risposta strutturale, ma un tampone che riguarda solo i dormitori e non l’intero spazio scolastico, smentendo di fatto le dichiarazioni odierne (di ieri, ndr) rese dall’Amministrazione. Dichiarazioni non corrispondenti alla realtà".

Federica Gieri Samoggia