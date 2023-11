Isole ecologiche abbandonate. In centro spazzatura e puzza

La situazione dell’ isola ecologica di via Marchesana è fuori controllo, sia per quanto riguarda la presenza di rifiuti fuori dai contenitori, sia per la puzza nauseabonda. II contenitore dell’organico non è utilizzato solo dai residenti, ma anche dalle pescherie, dai ristoranti e dai negozi di alimentari del circondario. Quindi ritengo che la frequenza della raccolta non sia coerente con la quantità e la qualità di rifiuti che vengono scaricati.

Michele Masini