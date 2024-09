Isotta Tom sul palco tra Oriente e Occidente

Stasera al Bravo Caffè la ribalta si illumina per Isotta Tom (al secolo Tomazzoni), 28 anni di Rovereto ormai trapiantata sotto le Due Torri, cantautrice e attrice, tra le voci nuove attese il prossimo 5 ottobre al Mei-Festival Degli Indipendenti di Faenza con il suo progetto musicale indie-pop in lingua italo-francese.

L’accompagna dalle 22 il chitarrista calabrese Giuseppe Rocca per un’anteprima del nuovo singolo in uscita per metà ottobre con Digital Noises e Moovone. Istantanee di eclettismo per un palinsesto di pièce originali, tra composizione e improvvisazione.

"A Bologna – ricorda l’artista – ho vinto una borsa di studio nel 2023 per il Corso di Alta Formazione in Bsmt e mi sono diplomata alla Galante Garrone assieme a mio fratello Lorenzo, che ha già recitato con il premio Oscar Anthony Hopkins nel ruolo di Kirko in ’Those About To Die’. Siamo stati il primo caso di fratelli presi in una stessa accademia teatrale nello stesso anno. Spesso poi veniamo chiamati a fare i provini per uno stesso progetto, com’è successo per la serie Rai di Sergio Rubini su Leopardi".

Tre album di teatrodanza autoprodotti, un premio artistico al Chinese Bridge Competition a Milano, Isotta ha portato la sue canzoni a Shanghai e Pechino, incuriosendo Fiorello che l’ha invitata al programma VivaRai2 a cantare il ’Tuca Tuca’ in cinese e omaggiare Raffaella Carrà. "Perché il cinese? Da cantautrice volevo creare un ponte tra Occidente e Oriente. Un’idea nata durante il primo lockdown, quando ho iniziato a tradurre i grandi classici italiani come ’Tuca Tuca’ e ’Cuore matto’ in cinese".

Gian Aldo Traversi