Ispirati dalle tecniche vascolari e pompeiane abbiamo illustrato il mito di Perseo e Medusa

In questo periodo la nostra classe è impegnata in un laboratorio artistico pomeridiano nell’ambito del progetto ’Animalibri-Raccontami una storia’, che verrà presentato sabato, 13 maggio, durante la Festa della lettura. Il laboratorio prevede un’attività espressiva di apprendimento di alcune tecniche artistiche con l’uso di matite acquerellabili, pastelli a olio, acquerelli e colori acrilici. Il progetto è finalizzato allo sviluppo delle nostre capacità espressive. Partendo dalla lettura del mito di ’Perseo e Medusa’, abbiamo realizzato opere collettive illustrando alcune sequenze della storia per una breve drammatizzazione. Ma chi erano questi personaggi? Un oracolo aveva detto al re Acrisio che suo nipote lo avrebbe ucciso. Lui allora, per evitare che questa profezia si realizzasse, rinchiuse la figlia Danae in una torre, ma neanche così riuscì a evitare che Zeus si unisse a lei sotto forma di pioggia dorata. Nato Perseo, il nonno mise la figlia col bambino in una cassa e la buttò in mare. La cassa arrivò sull’isola di Serifo. Polidette, tiranno dell’isola, quando vide Danae se ne innamorò, ma trovò un ostacolo in Perseo. Il re, per liberarsi di lui, gli chiese la testa di Medusa, che era un mostro terribile: chiunque la guardasse negli occhi si sarebbe trasformato in pietra. Giunto finalmente dalle Gorgoni, Perseo le trova addormentate e, senza guardare direttamente Medusa ma fissandone l’immagine riflessa sullo scudo donatogli da Atena, riesce a tagliarle la testa senza essere pietrificato. Per le illustrazioni ci siamo ispirati allo stile delle figure rosse su sfondo nero della pittura vascolare greca e alla pittura parietale pompeiana. Questa attività ci aiuta ad aumentare l’autostima, a saper lavorare in gruppo per un obiettivo comune e a rispettare le regole.