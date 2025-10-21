La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Bologna

CronacaIsraele, gruppo di docenti a Molari: "Sbagliato interrompere i rapporti"
21 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
Israele, gruppo di docenti a Molari: "Sbagliato interrompere i rapporti"

Altri 32 colleghi si uniscono al prof Faldini, che si era già dissociato dal documento del Senato accademico. Nella missiva si legge: "Lo stop è discriminatorio e lede la libertà e il carattere di apertura dell’Unibo".

Le proteste degli studenti fuori dal rettorato dell’Università di Bologna

Per approfondire:

Sono già 33 i docenti universitari – appartenenti ai più vari dipartimenti, da Storia a Scienze mediche – che hanno sottoscritto la lettera aperta indirizzata al rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari, che ha per oggetto l’approvazione della mozione del Senato Accademico del 23 settembre. Un documento in cui, al primo punto, viene deciso che "l’ateneo di Bologna interrompa ogni formale relazione e collaborazione con università, istituzioni e aziende israeliane, fatti salvi progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use, e non ne avvii di nuove". Il numero, però, è destinato ad aumentare, visto che le sottoscrizioni sono iniziate solo ieri.

La missiva fa seguito a quella inviata, nei primi giorni di luglio, al rettore, dal professor Cesare Faldini. Le riflessioni sono le medesime ma, questa volta, condivise da numerosi docenti. Nella lettera, i professori e le professoresse, "auspicando la completa soluzione del conflitto e il raggiungimento di una pace duratura" sottolineano che "preoccupa e addolora constatare che, con la delibera che introduce la mappatura delle collaborazioni con università, aziende o enti con sede in Israele e vieta l’instaurarsi di nuove collaborazioni scientifiche, l’Unibo rischia di perdere la propria identità di luogo di apertura e dialogo. Una posizione che contrasta con i principi costitutivi dell’Alma Mater".

Gli accademici fanno notare che "confondere le attività accademiche con le azioni dei governi è un errore grave. Ogni volta che un’università viene colpita per le azioni del proprio governo, viene lesa la libertà del pensiero e si crea un precedente pericoloso: quello per cui la ricerca non è più valutata per la sua qualità, ma per la sua provenienza politica o geografica". Oltre a questo, i docenti rilevano che "la delibera del Senato accademico, pur animata da intenzioni umanitarie, solleva questioni costituzionali e giuridiche: contrasta con l’articolo 3 della Costituzione, che vieta ogni forma di discriminazione, anche indiretta, fondata sulla nazionalità e con l’articolo 33 della Costituzione, che sancisce la libertà della scienza e dell’insegnamento".

E formulano una proposta: "L’Università dovrebbe promuovere spazi di incontro tra israeliani e palestinesi, occasioni di confronto tra studiosi che, nonostante i conflitti, continuano a credere nella cooperazione e nella dignità dell’altro".

La lettera dovrebbe essere presentata al Senato Accademico (che si riunisce oggi), in questi giorni.

Monica Raschi

