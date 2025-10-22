Israele, mozione Unibo. La replica di Molari:: "Decisione da rispettare"

"In un ateneo grande come il nostro, è normale che esistano opinioni differenti. E il compito dell’ateneo è proprio quello di fare la sintesi tra i diversi punti di vista, facendo rispettare però le decisioni del Senato accademico. Proprio come prevede la democrazia". Giovanni Molari, rettore dell’Alma Mater, risponde alla lettera ("Sostengono che sia indirizzata a me, ma sinceramente io non l’ho ancora ricevuta") già firmata da 50 docenti di Unibo contrari alla mozione approvato dal Senato accademico lo scorso 23 settembre, che prevede l’interruzione di "ogni formale relazione e collaborazione con università, istituzioni e aziende israeliane, fatti salvi progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use", impegnando l’ateneo a "non avviarne di nuovi".

Molari, cosa ne pensa?

"Ci tengo a fare chiarezza sulla delibera approvata: noi stiamo vigilando su eventuali rischi di dual use, ma gli accordi con gli enti e le università israeliane non sono interrotti, perché quelli in essere rimangono attivi. Per il futuro, l’ateneo ha deciso, per il momento, di non avviarne di nuovi".

Quindi la mozione del Senato accademico cosa comporta?

"Gli accordi di ateneo in essere vengono mantenuti. Il Senato ha deliberato di fare un monitoraggio di tutti gli accordi, molti dei quali sono europei. E a novembre porteremo nella seduta questa ricognizione e valuteremo il da farsi. Ma ci tengo a sottolineare un altro aspetto".

Quale?

"Io sono stato eletto democraticamente e qualunque sia l’opinione di tutti, io sono tenuto a fare rispettare le decisioni del Senato, che vanno accettate. La mozione di settembre, nello specifico, tratta e mette sotto la lente gli accordi di ateneo. Di conseguenza, questo non limita la libertà di ricerca del singolo, che viene quindi sempre garantita".

Intanto, non si ferma la mobilitazione studentesca e anche ieri mattina gli universitari hanno protestato sotto il Rettorato perché non è stata discussa la mozione promossa dal Consiglio degli studenti sulla rescissione dei rapporti con Israele. Per quale motivo?

"La mozione non è stato discussa perché è identica a quella presentata e votata dal Senato il mese scorso. Il mio compito è quello di fare in modo che si rispettino le regole di buon funzionamento dell’organo. Il Senato, su quella delibera, si è già espresso nel mese di settembre e quindi non è stata discussa per rispetto delle decisioni prese la volta scorsa. È come fossimo chiamato a deliberare una seconda volta".

Qual è la sua opinione sulle occupazioni che ci sono state in queste settimane in diversi dipartimenti?

"Ne abbiamo viste e vissute molte nell’ultimo periodo. Ciò che abbiamo fatto, e che sempre si fa in questi casi, è stato dialogare e ascoltare, proprio per far sì che le proteste venissero espresse. Ma queste non devono compromettere il regolare funzionamento dell’ateneo. Quando si verificano fatti che vanno oltre la legge è normale segnalare gli episodi alle autorità competenti".