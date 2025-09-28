Israele non sarà al Giro: "Dimostrata sensibilità". Ma il centrodestra attacca

Era nell’aria da giorni, ma alla fine la scelta è stata "condivisa": l’Israel Premier Tech non parteciperà al Giro dell’Emilia. A dare l’ufficialità è direttamente Roberta Li Calzi, assessora comunale allo Sport, che già più volte aveva insistito sul caso scongiurando la presenza del team israeliano alla corsa ciclistica. Alle spalle della decisione, oltre che una presa di posizione in merito alla partecipazione di Israele alle competizioni sportive, un discorso di ordine pubblico: la volontà è stata anche quella di evitare blitz dei manifestanti e proteste come successo alla Vuelta in Spagna, in accordo con Questura e Prefettura per quanto riguarda appunto gli aspetti di ordine pubblico.

"In questi giorni abbiamo sollevato una questione importante relativa alla partecipazione della squadra israeliana al Giro dell’Emilia – spiega Li Calzi –, perché di fronte a quanto sta accadendo a Gaza sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata a quel governo un fatto ininfluente, ma legato a una semplice competizione sportiva. Riteniamo che lo sport sia ben altro: un veicolo di valori universali di condivisione, leale competizione e solidarietà tra i popoli e siamo soddisfatti nell’apprendere che di questo stesso avviso sia anche l’organizzazione della gara, che ci ha confermato ufficialmente che la squadra israeliana non prenderà parte al Giro. Ringrazio per questa sensibilità, che credo sia condivisa da una larga parte della nostra comunità".

Ma se gioiscono il Pd e l’amministrazione, arrivano anche le proteste e i malumori del centrodestra. A partire da Fratelli d’Italia: "Ci lascia senza parole la soddisfazione dell’assessore Li Calzi per l’esclusione della squadra israeliana – dichiarano Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione, e Francesco Sassone, consigliere regionale e coordinatore dei meloniani bolognesi –. L’esclusione è dovuta a motivi di sicurezza e non certo alla richiesta avanzata dal Comune. Se si tratta di motivi di sicurezza, cosa c’è da festeggiare? L’assessore dovrebbe mostrare preoccupazione, non gioire. E la posizione del Comune è totalmente sbagliata: lo sport è terreno di incontro e non di scontro, è competizione leale e rispetto reciproco. Confondere sport e politica, come fa Li Calzi, significa tradire i valori stessi che le manifestazioni sportive promuovono. Chiudere le porte al dialogo è sempre un errore: la pace, che tutti auspichiamo, nasce dal confronto tra le parti e non dalle esclusioni. Il Comune, ancora una volta, è succube dei centri sociali che tengono in ostaggio la città".

Interviene pure Davide Bergamini, deputato della Lega e coordinatore provinciale del Carroccio: "Mentre il presidente dell’Uci, David Lappartient, spiega che l’esclusione dei team israeliani dalle competizioni ciclistiche internazionali sarebbe contraria allo spirito olimpico, la Israel Premier Tech non parteciperà al Giro dell’Emilia per ragioni di sicurezza. Una follia: lo sport rappresenta un momento di vicinanza e aggregazione. Eppure oggi prevalgono le minacce e le contestazioni dei soliti centri sociali. Questo è un clima sbagliato, alimentato da animi sbagliati, che invece di cercare di difendere i valori dello sport alimentano divisioni e tensioni".

Reazioni contrarie alla decisione anche da Forza Italia: "Lo sport dovrebbe essere lasciato fuori da guerre e dispute politiche e tutti dovrebbero partecipare a ogni forma di competizione – puntualizza il consigliere comunale Giulio Venturi –. È inaccettabile che squadre sportive vengano cancellate da determinate rassegne o manifestazioni per evitare disordini e scompiglio. Questa è una sconfitta della democrazia e dello sport".