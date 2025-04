Istituto comprensivo e college Blanche Odin, gemellaggio musicale

Trenta studenti del college Blanche Odin coi loro professori e una delegazione del comitato di gemellaggio di Bagnères de Bigorre, piccola cittadina termale ai piedi dei Pirenei, è giunta in visita a Granarolo dell’Emilia per lo scambio interculturale attivo dal 1989. La musica è il filo che unisce da quasi 40 anni Bagnères de Bigorre e Granarolo, grazie anche alla collaborazione con l’istituto comprensivo di Granarolo e i prof dell’indirizzo musicale che nel soggiorno dei ragazzi hanno organizzato laboratori e attività didattiche con l’orchestra della scuola.

Ed è proprio Maria Rossi, presidente dell’associazione del Gemellaggio Granarolo-Bagnarès, a raccontare: "L’amicizia tra Granarolo e Bagnères si è rinnovata anche quest’anno con l’accoglienza di una delegazione di 15 ragazze e 15 ragazzi e 5 accompagnatori come sempre ospitati in famiglie dei propri corrispondenti, accolti da un programma di grande interesse culturale e con tema la musica. Un legame forte, che si avvicina al traguardo quarant’anni di questo riuscitissimo gemellaggio e continua a crescere, grazie alla collaborazione tra L’associazione. l’amministrazione e l’istituto comprensivo di Granarolo".

Grande soddisfazione ed entusiasmo anche dalla direzione scolastica dell’Ic: "Nell’era della globalizzazione, la possibilità di sperimentare esperienze di scambio e gemellaggio rappresenta un’opportunità unica per i giovani di crescere in un contesto di conoscenza reciproca e condivisione culturale. Il gemellaggio scolastico si configura nell’ambito del piano dell’offerta formativa della scuola, come un’opportunità straordinaria per favorire la crescita individuale e collettiva degli studenti, stimolando non solo la curiosità verso altre realtà culturali, ma anche il rispetto dei diritti umani e il valore delle istituzioni democratiche. Oggi più di ieri, gli scambi e i gemellaggi tra scuole sono una delle esperienze più concrete di costruzione della comunità europea, offrendo ai giovani l’opportunità di crescere in un ambiente di dialogo, cooperazione e rispetto reciproco".

Tante le attività previste dal programma di gemellaggio, come spiega la professoressa Irene Mercone: "Il gruppo di studenti italo-francese ha partecipato a vari laboratori di arte e musica organizzati dalla scuola. Infine, la visita al Museo internazionale degli strumenti musicali di Bologna è stata un’attività sulla forma musicale. Il laboratorio ha dato la possibilità agli studenti francesi di entrare in contatto con il nostro patrimonio musicale, ascoltando arie d’opera e canzoni popolari dal 1500 ai nostri giorni".

Zoe Pederzini