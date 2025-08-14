Istituto Montessori Da Vinci. Ecco gli studenti bravissimi

Iniziamo la pubblicazione degli studenti meritevoli dell’Iis Montessori - Da Vinci di Porretta Terme. I-IV 3AS Liceo Scientifico Raimondi Gaia, 9,67 2AS Liceo ScientificoGiannattasio Francesco, 9,64 3BLF Liceo Linguistico Guerrini Martina, 9,62 3LES Liceo Economico Sociale Reali Sara, 9,54 3BLF Liceo Linguistico Battistini Giovanna, 9,46 3AS Liceo Scientifico Lleshi Kevin, 9,42 4BMT Meccanica e Meccatronica Bisegna Francesco, 9,33 1SU Liceo Scienze UmaneVitali Giorgia, 9,27 2 ALBL Liceo Linguistico Izzo Nicolò. 9,27, Fiocchi Ambra, 9,27 4BMT Meccanica e MeccatronicaBeccari Ares, 9,25 3LES Liceo Economico SocialeSonori Beatrice, 9,15; Tomesani Giorgia, 9,15 3SU Liceo Scienze Umane Graziosi Martina, 9,15 3AS Liceo Scientifico Deodati Carolina, 9,08; Deodati Maria, 9,08; Bettocchi Nives, 9,08 3LES Liceo Economico Sociale Tovoli Chiara, 9,08 3IT Informatica Vannini Luca, 9,08 4BMT Meccanica e Meccatronica Fantoni Tommaso, 9,08 1MT Meccanica Meccatronica ed EnergiaBartolini Brando, 9 3LES Liceo Economico SocialeVespe Giulia, 8,92 4ALT Liceo LinguisticoPasquini Alessia, 8,92 3LES Liceo Economico Sociale Drabo Majda, 8,85 3SU Liceo Scienze Umane Cescon Viola, 8,85 4ALT Liceo Linguistico Ottonelli Carolina, 8,85 2AMT Meccanica e Meccatronica ed EnergiaPrunari Sebastian, 8,85 3AS Liceo Scientifico Bragalli Gemma, 8,83; Zucchini Ester, 8,83 1ALBL Liceo Linguistico Tossani Giada, 8,82 2AEP Enogastronomia e Ospitalità AlberghieraMaini Anna, 8,8 4AS Liceo Scientifico Testa Arianna, 8,75 4IT Informatica Tumminia Andrea, 8,75 1ALBL Liceo Linguistico Battistini Greta, 8,73 1AS Liceo Scientifico Fedele Christian, 8,73 2ALBL Liceo Linguistico Testori Viola, 8,73 1MT Meccanica Meccatronica ed Energia Pucci Leonardo, 8,71 3SU Liceo Scienze Umane Beccari Alessia, 8,69 3MT Meccanica e Meccatronica Gandolfi Sofia, 8,67 1AS Liceo Scientifico Fedele Diego, 8,64 1SU Liceo Scienze Umane Olezzi Aurora, 8,64 2ALBL Liceo Linguistico Fatach Sara, 8,64; Gherardi Greta, 8,64 2AS Liceo Scientifico Alvino Gaia, 8,64; Palmieri Stefano, 8,64 4AS Liceo Scientifico Guidotti Alessandro, 8,58; Cristiano Alessandro, 8,58 3MIT - Meccanica / Informatica Marchio Noemi, 8,58 1IT Informatica e Telecomunicazioni Capasso Sefora, 8,57 2ALBL Liceo Linguistico Vivarelli Lorenzo Eugenio, 8,55 2SU Liceo Scienze Umane Bertacci Alessio, 8,55 4ALT Liceo Linguistico Andalò Bernadette, 8,54; Dondarini Emma, 8,54; Badraoui Soraya, 8,54 4LES Liceo Economico Sociale Bruni Laura, 8,54 4AS Liceo Scientifico Gandolfi Corrado, 8,5 1MIT Meccanica - Informatica Art. Lenzi Mattia, 8,5 3LES.

Liceo Economico Sociale De Carlo Rebecca, 8,46 4LES Liceo Economico Sociale Giovanetti Elisa, 8,46; Salvi Mila, 8,46 2BMT Meccanica Meccatronica ed EnergiaMoukrim Ali, 8,46 1SU Liceo Scienze Umane Pacia Sara, 8,45 2ALBL Liceo Linguistico Gualandi Giorgia, 8,45; Bernardoni Alice, 8,45 2SU Liceo Scienze Umane Guccini Emma, 8,45 3AS Liceo Scientifico Ciancabilla Viola, 8,42; Valdiserri Victoria, 8,42 4AS Liceo Scientifico Mattarozzi Lorenzo, 8,42; Romanello Rio, 8,42 2AEP Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Stanzani Mattia, 8,4 3LES Liceo Economico Sociale Jouali Malak, 8,38 4LES Liceo Economico Sociale Degli Esposti Veronica, 8,38; Castelli Lisa, 8,38; Sabattini Elisa, 8,38 1AS Liceo Scientifico Raimondi Arianna, 8,36; Giaquinto Alessio, 8,36 2ALBL Liceo Linguistico Punzetti Isabel, 8,36 2LES Liceo Economico Sociale Vallone Nicole, 8,36 2SU Liceo Scienze Umane Comani Gioia, 8,36; Boeshtyan Madalina, 8,36 3AEP Enogastronomia e Ospitalità AlberghieraPiccinelli Marta, 8,36 4IT Informatica Casprini Daniel, 8,33.

3SU Liceo Scienze Umane El Majrouf Jihan, 8,31; Fulo Laura May, 8,31 4SU Liceo Scienze Umane Vignocchi Eleonora, 8,31 1AEP Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera Barrottu Greta, 8,31 1MT Meccanica Meccatronica ed Energia Mini Matteo, 8,29 1SU Liceo Scienze Umane Miloti Ambra, 8,27 2LES Liceo Economico Sociale Kalda Malak, 8,27 2SU Liceo Scienze Umane Cioni Michelle, 8,27; Cumani Chiara, 8,27.