Istituto Parri, formazione per 12.000 studenti

"Novecento e oltre. Tra storia, memorie, educazione civica". Il 2025 sarà l’80esimo anniversario della Liberazione, così l’Istituto Parri si prepara all’avvenimento "con una proposta che va oltre l’evento celebrativo dell’anniversario, per lavorare sul 1945 come punto di svolta", si legge nella nota di presentazione. Le attività sono inserite nell’offerta formativa del Parri e sono destinate alle scuole di ogni ordine e grado della Città metropolitana.

Per quanto riguarda i numeri, sono oltre 12mila gli studenti raggiunti dal programma e oltre 323 richieste di progetto pervenute, di cui più della metà (188) sono andate ai blocchi tematici dedicati al secondo Novecento (113) e alla Resistenza (75). "Viviamo nel ‘presentismo’, un mondo in cui fa paura occuparsi del futuro", parla Virginio Merola, presidente Istituto Parri.

Questa, quindi, è l’occasione "per ritrovare uno spirito repubblicano - continua Merola - e far emergere il valore dell’unità istituzionale e politica". In queste settimane, inoltre, l’istituto accoglierà anche scuole "da Madrid e da Napoli", sintetizza Filippo Mattia Ferrara, coordinatore Attività didattiche Istituto Parri", e sarà solo ‘Non è archiviata, ottant’anni dalla Liberazione’, ad affrontare la storia italiana, dove i percorsi più richiesti sono la passeggiata storica, il laboratorio sul ruolo delle donne nella Resistenza e lo storytelling sulla Repubblica. L’argomento centrale è la storia di "un periodo spesso tralasciato", secondo Agnese Portincasa, direttrice dell’Istituto (foto). L’intero programma è possibile grazie all’intesa con l’Ufficio scolastico regionale. "La storia come punto di connessione tra passato e futuro", afferma Giuseppe Schena delegato dell’Usr.

Giovanni Di Caprio