Istituto San Giuseppe, donata aula tecnologica. Si può visitare l’Acropoli ed entrare nelle piramidi

Immergersi in fondo al mare, girare per l’Acropoli, entrare in una piramide, giocare con i numeri o le parole: ora si può nella nuova aula immersiva dell’Istituto San Giuseppe. A donarla ai 400 bambini dell’istituto di via Albertazzi, è la Fondazione Marchesini. Si scrive aula immersiva e, da un punto di vista tecnologico, sono tre maxi schermi sistemati in modo da formare una curva. Ogni schermo, simile ad una Lim (Lavagna multimediale interattiva), è di due metri e due per due metri e venti in altezza ed è collegato ad un pc aprendo così un mondo magico, ma scientifico a tutti gli alunni del San Giuseppe. Dalla materna alla media. Ad avere l’idea di far entrare questo gioiellino che sarà inaugurato il 23 settembre, è stata Suor Elena, docente di religione.

"Volevamo rendere meno faticoso il vivere la scuola", spiega suor Elena che, confrontandosi con le sorelle e con docenti Universitari, ha puntato lo sguardo sull’aula immersiva. "Siamo riuscite a creare uno spazio adatto a tutti i nostri alunni in cui potessero immergersi nei contenuti, utilizzando materiale didattico – osserva suor Elena –. Con questa forma di apprendimento concreto e coinvolgente, renderemo gli alunni parte attiva della lezione coinvolgendoli sempre di più e meglio". In gergo tecnico si chiama Immersive Teaching System ovvero uno spazio dove gli alunni, attraverso la videoproiezione immersiva, possono immergersi nei contenuti e interagire con i materiali didattici usando le dita e le penne digitali. Spento il pc, lo schermo diventa una lim classica. Una realtà che è ben lontana dall’intelligenza artificiale "che è un po’ estraniante – avverte suor Elena – . Si tratta di una via di mezzo che guarda più al 3D, ma che ha una forte potenzialità di sviluppo".