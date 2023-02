Istituto superiore di sanità Borghi entra nel cda

Nel consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità entra Caudio Borghi, 68 anni.

Professor Borghi, che cosa porterà di bolognese?

"Certamente la mia esperienza personale nell’ambito della epidemiologia clinica e della medicina cardiovascolare che rappresenta una fetta rilevante nella organizzazione della salute pubblica. Ovviamente cercherò di portare quegli elementi di grande efficienza che caratterizzano la sanità della nostra regione sempre più orientata alla salute e alla qualità di vita dei cittadini", risponde il direttore di una delle Medicine dell’Irccs Sant’Orsola.

Quando ha saputo della nomina?

"Nei giorni scorsi ho ricevuto la lettera di nomina del presidente Silvio Brusaferro, con la quale si conferma che l’insediamento è previsto nella sede di Roma venerdì prossimo, alla presenza di Orazio Schillaci, ministro della Salute. Oltre a Brusaferro e a me, sono stati convocati Francesca Cirulli, Giovanni Zotta e Luigi Genesio Icardi. La mia nomina, inoltre, è stata resa pubblica sabato a Bologna".

Dove?

"Nella sede dell’Accademia delle scienze, a palazzo Poggi. È intervento il presidente Brusaferro che, tra l’altro, si è soffermato anche sul mio ingresso nel Cda".

Che tipo di esperienza sarà?

"Di quelle che possono arricchire la vita professionale e personale, per il ruolo centrale che l’Istituto superiore di sanità gioca nella ottimizzazione della salute pubblica nel nostro Paese, attraverso la sua organizzazione della quale il Cda rappresenta un punto di riferimento".

In questo momento sotto le Due Torri il dibattito in ambito sanitario ruota attorno all’Ausl unica metropolitana. Qual è il suo parere?

"Positivo. In futuro la nostra sanità si dovrebbe riorganizzare per saldare il funzionamento del Policlinico con quello del territorio. L’integrazione è finalizzata a rendere più agile l’attività degli ospedali, dove saranno accolti i casi più complessi, mentre lo sviluppo del territorio servirà a far nascere una sanità più diffusa e più vicina ai cittadini".

I cittadini avranno dei vantaggi?

"Certamente. Comune, Università e Regione puntano sul decentramento per la diagnostica, la riabilitazione, la telemedicina o l’assistenza domiciliare per fare qualche esempio, e, contemporaneamente sul raccordo con gli ospedali nel momento in cui è necessario un ricovero".

Donatella Barbetta