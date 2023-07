Istituzioni e cittadini in piazza "Patrick non mollare, siamo con te"

Più di cento persone, un solo e unanime grido sulle labbra di ciascuna di loro: "Patrick libero, Patrick libero". Così scandiscono in coro le tante persone che ieri sera si sono riunite spontaneamente e nonostante lo scarso preavviso in piazza Nettuno, per un presidio in solidarietà di Patrick Zaki, il giovane ricercatore egiziano laureatosi due settimane fa all’Unibo che ieri mattina è stato condannato a tre anni di carcere in Egitto con l’accusa di avere diffuso notizie false tramite un articolo online.

Svettano tra la folla i cartelli gialli e neri di Amnesty International, che ha organizzato il presidio. Su tutti campeggia l’ormai iconico ritratto a fumetto di Patrick realizzato dall’artista Gianluca Costantini. Ieri ne ha pubblicato un altro, gli occhiali infranti dello studente, accompagnati dalle sue parole dopo la sentenza: "Aiutatemi, mi stanno arrestando di nuovo".

C’è anche lui, tra la folla, a chiedere "un minuto di silenzio" per il giovane incarcerato. Presenti in piazza anche tanti delegati e docenti dell’Unibo, poi l’attore Alessandro Bergonzoni e rappresentanti delle istituzioni, in primis la vicesindaca Emily Clancy, e la responsabile del Piano per l’uguaglianza in Città metropolitana, Simona Lembi.

Primi fra tutti, però, ci sono il rettore dell’Unibo Giovanni Molari e la professoressa di Patrick per eccellenza, la coordinatrice del Master Gemma e sua relatrice nella tesi, Rita Monticelli. I due si stringono in un lungo abbraccio, quando si vedono. Monticelli ammette di essere provata dalla giornata.

"È stato difficile, non ce l’aspettavamo. Questa sentenza è molto dura, lede il diritto d’opinione. Continuiamo però a sperare che Patrick venga liberato e torni da noi, è un desiderio, ma anche un impegno che chiediamo al nostro governo, perché rafforzi le azioni diplomatiche. A Patrick abbiamo promesso tre anni fa che non lo avremmo lasciato, ora glielo dimostriamo". La professoressa è in contatto con i familiari di Zaki: "Li ho sentiti oggi (ieri, ndr). Hanno manifestato il loro dolore e il nostro stesso sconcerto per la condanna, ma si augurano che questo possa servire a rafforzare l’impegno nella battaglia per liberare il loro caro".

Scuote la testa il rettore Molari: "Questa condanna è un epilogo inaspettato. Ci fa tornare indietro di tre anni. Dieci giorni fa festeggiavamo la laurea di Patrick con 110 e lode e sembrava che lo avremmo riabbracciato nel giro di pochi giorni. Non credo proprio possa aver influito sulla condanna. Ora dobbiamo stargli vicini, anche dal punto di vista psicologico: trovarsi di nuovo in questa situazione, dopo tre anni, penso sia un duro colpo, che non si aspettava e non si meritava. Adesso va capita bene la sua situazione e poi bisogna decidere quali misure adottare, anche per tenere viva l’attenzione sul caso".

Non c’era il sindaco Matteo Lepore, che ha comunque voluto manifestare il proprio impegno nella battaglia a favore del concittadino onorario bolognese. "Siamo profondamente amareggiati. Come comunità ci stringiamo a lui e alla sua famiglia, riservandoci con l’Università di intraprendere ogni iniziativa verso il governo per richiederne la liberazione e il rispetto dei suoi diritti in Egitto", ha scritto il primo cittadino. Durissimo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Il nostro governo deve muoversi: questa condanna è incredibile, legata a un reato d’opinione. È una pantomima, un balletto surreale". Infine, indignazione anche dai parlamentari bolognesi come Virginio Merola, Andrea De Maria (entrambi del Pd) e Angelo Bonelli (Verdi).

Federica Orlandi