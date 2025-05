Istituzioni e università in festa: "Squadra meravigliosa, grazie"

Per il Bologna è ancora festa grande. Apre le danze il sindaco Matteo Lepore che dopo la vittoria della Coppa Italia parla di "notte indimenticabile! Si piange di gioia! Grazie ai campioni! Grazie Bologna! Grazie Vincenzo Italiano!". Nell’attesa di annunciare super festeggiamenti, il primo cittadino ha già fatto sapere che premierà mister Italiano con il Nettuno d’oro.

Non manca di celebrare i rossoblù anch il governatore dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale: "Bologna è una città che amo, il Bologna è una squadra meravigliosa e quindi forza Bologna".

Il presidente della Regione – che non ha mai nascosto di tifare per la Juventus (e che si chiama Michele in onore di Platini) – parla di "una grandissima soddisfazione per tutta l’Emilia-Romagna. Il progetto sportivo del Bologna è uno dei progetti sportivi più belli che ci siano in Italia in questo momento – aggiunge – credo che sia un fatto che sia universalmente riconosciuto. La città è in festa, ma è una vittoria diversa da tante altre perché racconta anche un modo positivo e pulito di fare sport".

De Pascale, poi, allarga lo sguardo: "Quest’anno per l’Emilia Romagna è stata un anno straordinario. Tutte e tre le Coppe Italia vinte da squadre emiliano romagnole, il Bologna, il Rimini quella di Serie C, il Ravenna quella di Serie D, Sassuolo promossa, Forlì promossa. Nei play-off magari qualche altra squadra emiliano-romagnola potrà raggiungere ottimi risultati, senza contare Consolini volley in A1...".

Brinda alla vittoria contro il Milan all’Olimpico anche il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari: "È stata una grande emozione. Ero in giro per la città, vedere tanta festa è stato davvero un bel momento per tutta Bologna". Il numero uno dell’Alma Mater racconta di non essere riuscito ad andare a Roma, "ma l’ho vissuta da qua. È stato davvero bello mercoledì sera. Quando hanno segnato ero in via Zamboni. È stata un’azione un po’ lunga, quindi si sentivano crescere le urla delle persone. Allora siamo entrati in un pub e abbiamo visto il gol praticamente in diretta", racconta il rettore. E se in piazza Maggiore nella notte magica della vittoria all’Olimpico non sono mancati i cori ("chi non salta milanista è"), i tifosi bolognesi che a Roma ci sono andati si sono lasciati andare a qualche sfottò anche nei confronti del ministro e vicepremier Matteo Salvini, sfegatato milanista.

I rossoblù, infatti, hanno atteso il leader leghista all’ingresso della Camera di via degli Uffici del Vicario: "È andata così così", gli hanno cantato i tifosi del Bologna. Salvini ha risposto con sportività: "Bravi, l’avete meritata, chapeau".