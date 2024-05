Istruzione: come cambia negli altri Paesi

Ogni anno varcano le porte della scuola più di un miliardo tra bambini e bambine nel mondo: un dato che nasconde però molte differenze tra i luoghi diversi del pianeta e ancora grandi sfide da superare per un’istruzione equa per tutte e tutti.

Oltre in 600 milioni, infatti, non raggiungono le competenze di base di lettura, scrittura e calcolo matematico, secondo quanto riportato dai dati dell’Unicef. Noi delle classi 1°F e 2°F abbiamo iniziato a interessarci alle differenze tra le varie scuole del mondo grazie ai racconti di un nuovo compagno, Arman, arrivato pochi mesi fa dal Pakistan e grazie alle storie dei protagonisti di due libri letti in classe, Le stelle di Lampedusa di Pietro Bartolo e Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda.

Spinti dalla curiosità, abbiamo raccolto le testimonianze di alcune persone intervistate per strada durante un’uscita didattica a Bologna e di un’ospite venuta nella nostra scuola. Si tratta di un’insegnante senegalese, Sokhna Faye, che ha lavorato per dieci anni in una scuola primaria di Dakar, la sua città d’origine. Le diverse domande che le abbiamo rivolto ci hanno fatto scoprire da un punto di vista storico e geografico un posto per noi ancora sconosciuto: il territorio del Senegal somiglia alla testa di un leone, suo simbolo nazionale, e il Paese è diventato indipendente nel 1960, dopo secoli di colonizzazione, ingiustizie e soprusi.

Ci ha raccontato soprattutto della sua scuola, mostrandoci foto e video. Le lezioni iniziano alle 8 e finiscono alle 19, gli esercizi in classe si scrivono su tavolette in ardesia, le materie sono in wolof, la lingua ufficiale, o in francese e un giorno a settimana si studia arabo per imparare a leggere il Corano. Le classi sono numerosissime, possono ospitare fino a un centinaio di alunni, che indossano uniformi per non evidenziare differenze economiche.

Cosa ci ha colpito di più? Andare a scuola in Senegal non è obbligatorio: la notizia ci ha inizialmente entusiasmato, ma poi ci siamo chiesti cosa faremmo ogni mattina se non riuscissimo ad andare a scuola. Molte bambine e molti bambini sono ancora costretti a lavorare e sono privati di un diritto essenziale che, secondo la maggior parte delle persone intervistate, è il vero valore della scuola: l’imparare insieme.

Ascoltare queste testimonianze dal mondo ci ha permesso di guardare la scuola da prospettive nuove, di scoprirne l’importanza superando i confini dei nostri punti di vista.

Classi 1F - 2F