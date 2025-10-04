It-Alert, il test a Bologna: quando arriva il messaggio di allarme per la diga di Suviana

Bologna, 4 ottobre 2025 – Il prossimo martedì 7 ottobre, tra le ore 11 e le 12, la popolazione di numerosi Comuni dell’area bolognese riceverà sui propri cellulari un messaggio di prova del sistema nazionale di allarme pubblico It-Alert. Si tratta di una nuova esercitazione che servirà a testare l’efficacia e la capillarità del servizio, introdotto dal codice delle comunicazioni per informare direttamente i cittadini in caso di emergenze gravi o catastrofi imminenti.

Il messaggio che arriverà sugli smartphone avrà come oggetto una simulazione del collasso della diga di Suviana. Si tratta, va sottolineato, di un test: non ci sarà alcun pericolo reale, ma solo una prova di trasmissione.

Il testo del messaggio

Questo il testo esatto che verrà ricevuto: “TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it. TEST TEST”

La notifica sarà chiaramente contrassegnata come prova e non dovrà generare alcuna allerta nella popolazione. L’obiettivo è verificare che il sistema funzioni correttamente e che il messaggio raggiunga tutti i dispositivi presenti nelle aree interessate.

I Comuni interessati

Il test sarà circoscritto ai territori che verrebbero interessati da un’emergenza di questo tipo. Riceveranno il messaggio i cellulari presenti, anche solo in transito, nei Comuni di:

Bologna

Castel di Casio

Camugnano

Grizzana Morandi

Gaggio Montano

Vergato

Marzabotto

Sasso Marconi

Casalecchio di Reno

Castel Maggiore

Calderara di Reno

Bentivoglio

San Giorgio di Piano

Argelato

Sala Bolognese

Castello d’Argile

La scelta di queste aree non è casuale: si tratta infatti della zona che, in caso di emergenza legata alla diga di Suviana, risulterebbe maggiormente esposta.

A cosa serve It-Alert

It-Alert è il sistema di allarme pubblico nazionale che consente di inviare notifiche immediate e localizzate direttamente sui telefoni cellulari. Non richiede l’installazione di app e si attiva automaticamente, a patto che il telefono sia acceso e raggiunto dalla rete.

Lo scopo è garantire una comunicazione rapida ed efficace alla popolazione in caso di emergenze come terremoti, maremoti, alluvioni, incidenti industriali o crolli di infrastrutture. In pochi secondi, chi si trova in una determinata zona può ricevere informazioni vitali per proteggere sé stesso e gli altri.

Solo una simulazione tecnica

L’esercitazione del 7 ottobre avrà un carattere esclusivamente tecnico. Non sono previste prove operative di evacuazione o di gestione delle emergenze. L’unico obiettivo sarà testare la capacità del sistema di inviare e ricevere correttamente i messaggi.

Ai cittadini viene comunque chiesto di contribuire alla buona riuscita del test compilando il questionario disponibile sul sito ufficiale www.it-alert.gov.it.