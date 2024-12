Italia protagonista con IT4LIA AI Factory: supercomputer al Tecnopolo per l'innovazione europea

Sarà italiana una delle prime AI Factory in Europa: il progetto ’IT4LIA AI Factory’ è stato ufficialmente selezionato dalla Commissione Europea, consolidando il ruolo del Paese come protagonista nello sviluppo dell’intelligenza artificiale in Europa. L’iniziativa, che mira a creare un ecosistema AI aperto, competitivo e integrato a livello europeo, si focalizzerà sul supporto a startup e Pmi, privilegiando al tempo stesso alcuni settori strategici per l’economia nazionale.

Al centro del progetto la realizzazione di un supercomputer ottimizzato per l’intelligenza artificiale: sarà installato al Tecnopolo, già punto di riferimento europeo per supercomputing, big data, intelligenza artificiale e calcolo quantistico. "L’Italia – le parole di Anna Maria Bernini, ministro Università e Ricerca – si conferma protagonista del progresso tecnologico internazionale. Con la selezione del progetto IT4LIA AI Factory da parte della Commissione europea, il nostro Paese si posiziona al centro dello sviluppo dell’intelligenza artificiale in Europa. Una grande infrastruttura che sarà al servizio anche del sistema produttivo, dalle Pmi alle start up, per una crescita più competitiva e sostenibile".

"Un successo di squadra, una enorme opportunità per il nostro Paese – sottolinea Francesco Ubertini, presidente di Cineca (con lui alla guida del consorzio la direttrice generale Alessandra Poggiani –. Grazie a IT4LIA AI Factory, l’Italia si conferma al centro dello sviluppo tecnologico europeo. Siamo orgogliosi di poter mettere a disposizione un’infrastruttura all’avanguardia che favorirà la crescita di startup, Pmi e interi settori industriali. Una vittoria per l’innovazione italiana e per il futuro dell’intelligenza artificiale in Europa".

"L’Emilia-Romagna ottiene un altro straordinario riconoscimento, confermandosi una Data Valley di livello internazionale – così la presidente facente funzioni, Irene Priolo, e l’assessore allo sviluppo economico, Vincenzo Colla –. Aver investito nel digitale in anticipo rispetto ad altri territori ci permette ora di presentarci con le carte in regola alla sfida dell’Intelligenza artificiale, la nuova frontiera del digitale che rappresenterà un valore aggiunto straordinario per i progetti di sviluppo e studio delle imprese e dei centri di ricerca pubblici e privati. Il Tecnopolo si conferma un’infrastruttura all’avanguardia, unica in Europa, che permette al Paese di competere con le aree più avanzate del mondo. Stiamo parlando di un luogo pubblico a disposizione di un sistema integrato, che sancisce la vera sfida contemporanea: disegnare un futuro che tenga insieme tecnologia e umanesimo come condizione per la ricucitura sociale".

Questa infrastruttura avanzata sarà una delle prime al mondo e leader in Europa per capacità di elaborazione. L’iniziativa promuoverà l’adozione di soluzioni AI in settori chiave come l’agroalimentare, la cybersecurity, lo studio della terra e il manifatturiero. Semplificherà l’accesso a dati di grande valore e a una vasta gamma di servizi, incentivando la collaborazione tra ricercatori, sviluppatori, startup e Pmi. Beneficia di un investimento di circa 430 milioni, col contributo paritario del governo italiano e della Commissione Europea. Il cofinanziamento nazionale è sostenuto da istituzioni tra cui il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia per la Cybersecurezza Nazionale (Acn), Regione, Consorzio Cineca, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), l’Agenzia ItaliaMeteo, la Fondazione per l’IA e la Fondazione Bruno Kessler. All’iniziativa partecipano anche altri, tra cui il Centro Nazionale Icsc. "L’Italia si conferma leader nella progettualità tecnologica collegata all’innovazione nel settore cruciale dell’Intelligenza Artificiale", dice il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano.