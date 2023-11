Italia Viva in Regione. Ecco il nuovo gruppo: "Alle prossime elezioni lontani dagli estremisti"

Grandi manovre in Italia Viva. E nell’annunciare il nuovo gruppo all’interno della maggioranza di centrosinistra che sostiene Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna, composta da Mauro Felicori (consigliere e assessore regionale alla Cultura), Pasquale Gerace (che era stato eletto come indipendente nelle fila Pd) e Giulia Pigoni (ex Azione), Iv alza la posta in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Le Comunali e le Europee del 2024, oltre alla grande partita delle Regionali 2025. Prima certezza di Iv, l’esclusione a priori di ’estremismi’ (vedi Lega e FdI). Una risposta al senatore di Azione Marco Lombardo (che era presente in prima fila al Congresso di Fratelli d’Italia) che non ha escluso convergenze con il centrodestra in caso di candidati civici. Insomma, a differenza dei calendiani che si tengono aperte più possibilità, i renziani stoppano un eventuale asse con il centrodestra alle prossime amministrative in Emilia-Romagna anche perché "Forza Italia – come nota Pigoni, leader del nuovo gruppo di Italia Viva in Regione – a oggi non propone nemmeno un candidato in alternativa a Lega e FdI nel territorio".

Per il resto, "la linea è partire dalla qualità dei candidati, escludendo gli estremismi, da una parte e dall’altra". Quindi, nulla è scontato, anche in merito all’alleanza di centrosinistra che verrà: "Se ci chiameranno ci siederemo al tavolo di coalizione, in caso contrario non avremo problemi a smarcarci". E, quindi, a proporre un altro candidato, per "un’alternativa di centro". A questo proposito, l’assessore regionale alla Cultura Felicori fa un appunto agli ‘alleati’ del Pd: "Discutono dei sindaci come se andassero da soli alle amministrative, invece andrà fatta una discussione alla pari con tutte le forze". Per le Regionali 2025, invece? Tutto dipenderà dalla candidatura che il centrosinistra proporrà.

"Se il profilo scelto sarà nel solco di questa amministrazione regionale, che noi sosteniamo fortemente, bene, in caso contrario si vedrà", spiega Pigoni. Tradotto: "Se non ci sarà un terzo mandato di Bonaccini, tutto dipenderà da quale sarà il perimetro del centrosinistra. E se si dovesse abbracciare il leit motiv nazionale di un Pd sempre più spostato a sinistra (che guarda al M5s) noi saremmo molto in difficoltà". Felicori, però, boccia l’ipotesi di una corsa solitaria: "Uscire dal bipolarismo qui non mi sembra un tema all’ordine del giorno". Il ragionamento è chiaro: visto il turno unico, conviene poco smarcarsi dalcentrosinistra, al netto di sviluppi clamorosi.

A gestire le prossime mosse il leader Matteo Renzi che, giovedì, sarà all’hotel Sydney di via Michelino per il tuo tour ‘Volare Alto’. "Non saremo timidi perché c’è molto bisogno di centro in Emilia-Romagna", assicura Pigoni. "C’è un enorme spazio", insiste Felicori. Presente, alla presentazione del nuovo gruppo in Regione, anche Stefano Mazzetti, segretario regionale di Italia Viva. L’obiettivo, per dirla con l’assessore regionale alla Cultura è "creare una classe dirigente di Iv, perché per quanto Renzi sia grandissimo non amo i partiti personali".