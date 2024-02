’Italian Symposium’. I nostri talenti a Londra

Una quattro giorni di eventi e incontri dedicati al mondo della politica, dell’economia, della finanza e della comunicazione. È questo che prevede la seconda edizione di Italian Symposium, manifestazione che mette in contatto le eccellenze del nostro Paese con gli universitari italiani all’estero, riuniti nella rete United Italian Societies. L’iniziativa invita gli oltre diecimila studenti in tre prestigiose sedi nel cuore dell’Inghilterra: la London School of Economics and Political Science, l’Università di Oxford e l’Ambasciata d’Italia a Londra.

L’inaugurazione sarà mercoledì, quando si darà il via alla kermesse di incontri, che termineranno sabato 2 marzo. Tra i tanti ospiti, la giornalista Barbara Serra, l’astronauta Paolo Nespoli, Enrico Letta, la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, Nathalie Tocci, e l’ambasciatore Inigo Lambertini. L’eccellenza italiana è in prima fila, e il filo conduttore, infatti, è ’Una Nuova Italia in una Nuova Europa’. Tra i nomi, spicca quello di Niccolò Babbini, head of external affairs e organizzatore dell’evento. "Desideriamo offrire a sempre più studenti italiano all’estero l’opportunità di interagire con figure di spicco – spiega –. Questo evento rappresenta solo una tappa nel percorso di United Italian Societies, che continua a promuovere la circolazione di talenti. È un grande onore tenere il Symposium in luoghi così prestigiosi".

Gli incontri saranno in presenza, ma tutti disponibili in streaming sul canale Youtube di United Italian Societies. Sul sito, invece, il programma completo delle quattro giornate.