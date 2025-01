Italiano per stranieri. Un corso a Casa Bondi

È in partenza il corso di italiano livello A1 a Castenaso, della durata di 100 ore. Il corso si svolgerà nelle giornate di lunedì e mercoledì dal 3 febbraio al 4 giugno, dalle 9 alle 12 presso Casa Bondi. Il corso è riservato ai cittadini di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno in Italia dai 16 anni compiuti in su. Info: Punto Migranti Comune di Castenaso tel. 391 4750069 - c.vignoli@coopabantu.it;

Sportello sociale del Comune tel. 051 6059250-251 - sportellosociale@comune.castenaso.bo.it