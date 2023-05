Italo-filippini, test cardiologici

Domani, dalle 8 alle 18, nei locali del Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana, in via Emilia Ponente 56, si terrà una giornata dedicata allo screening cardiologico per la popolazione italo-filippina, organizzata dalla Cardiologia del Maggiore, in collaborazione con l’Associazione Italo Filippina e la Croce Rossa Italiana.

"È ormai confermato dalla letteratura scientifica che la popolazione filippina sia per problemi genetici, sia per stili di vita non salutari – consumo abbondante di carne suina e fritture, fumo e alcol – è predisposta più di altre culture a problemi cardiovascolari", spiega Gianni Casella, direttore della Cardiologia del Maggiore.