Itinerari fra le pagine. Così i libri prendono vita

A Bologna i libri non si leggono soltanto: si vivono. Lo dimostra Legamibooksontour, progetto ideato da Malia Ciampà e che vede la collaborazione di Matilde Orsi, che trasforma la città in un universo a misura di lettore, tra booktour, reading party ed eventi culturali diffusi. Tutto nasce durante il lockdown, quando Malia inizia a parlare di libri sui social e crea una community attiva e appassionata. Da lì i primi eventi dal vivo, le prime connessioni, i primi legami. Tra questi anche quella con Matilde Orsi, accompagnatrice e guida ambientale che oggi affianca Malia nell’organizzazione delle iniziative.

Il primo book tour a Bologna è stato l’8 marzo, con l’idea di proporre passeggiate urbane tra le librerie storiche e indipendenti della città, per conoscere storie, proprietari e peculiarità di ogni luogo. Nell’ultimo appuntamento del 12 aprile, i partecipanti hanno scoperto alcune delle realtà più particolari del centro storico: Nanni, la più antica libreria cittadina famosa per i suoi banchetti all’aperto in stile parigino, poi Libri Liberi, dove i libri si prendono e si lasciano liberamente, senza scambio commerciale. La tappa successiva è stata alla Confraternita dell’Uva, libreria indipendente che cura piccoli editori e che domenica organizzerà a Porta Pratello il Sant Jordi, festa di tradizione catalana dedicata alle librerie indipendenti. Poi Inuit Bookshop, specializzato in fumetti e stampe artigianali, e infine Librisenzaoste, nuova apertura in piazza Aldrovandi.

Ma le scoperte non finiscono qui: nei tour passati sono emerse diverse gemme, come la Libreria delle Donne e moltissime altre ancora. Un’ulteriore formula molto amata è quella dei reading party: ognuno porta il proprio libro, ci si incontra, si legge in silenzio per un’ora, poi giochi, quiz, cibo. "Al termine della lettura nascono sempre dibattiti e confronti molto interessanti", spiega Matilde Orsi. Il prossimo sarà il 10 maggio alla Torre Prendiparte, di cui proprio lei cura la parte turistica, dove è prevista una visita guidata e una colazione. Tante le attività in arrivo: l’8 giugno è previsto un trekking fino a San Luca con reading party ai 300 Scalini, mentre il 28 giugno debutta il Bike Book Tour, stessa formula della passeggiata ma che – fatta con la bici – permette di andare in giro per tutte le librerie storiche e indipendenti della la città, anche fuori dalle mura. E arriva anche un riconoscimento importante: "Ci hanno chiesto di partecipare al cartellone di Bologna Estate" racconta Orsi, "e da giugno a settembre, con due appuntamenti al mese, faremo dei trekking al Parco di Villa Ghigi, dove poi avrà luogo un reading party immerso nella natura".

Legamibooksontour guarda anche oltre confine: il 14 giugno sono state invitate per un book tour a Milano, e stanno già pensando anche all’Europa, con prima tappa a Londra nel periodo autunnale, per scoprire nuove librerie, nuovi modi di vivere i libri, nuovi legami. Tutte le informazioni dei loro prossimi eventi sono sulla pagina Instagram legamibooksontour, e per prenotare le attività si può contattare la mail legamiontour@gmail.com.