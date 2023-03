Ius soli, la sindaca Badiali segue Bologna

Budrio segue a ruota Bologna in materia di Ius soli. A comunicarlo è stato, nella mattinata di ieri, il sindaco Debora Badiali tramite la propria pagina istituzionale: "Il prossimo 2 giugno assegneremo la cittadinanza onoraria ai ragazzi di Budrio, figli di stranieri, che concludono le scuole elementari e medie. Festeggeremo così la Festa della Repubblica, con un evento di piazza aperto a tutti".

"Come ha detto Lamberto Montanari, il rappresentante regionale dell’associazione dei presidi, il termine ‘straniero’ a scuola non esiste. Il compito della scuola è l’accoglienza e la piena inclusione", ha ribadito ulteriormente la prima cittadina.

Poi la stoccata al governo di centrodestra. "Trovo incredibile la polemica di questi giorni del ministro Salvini contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore e sottolineo e appoggio quanto detto da Montanari – prosegue la sindaca –. Anche noi, quindi, coinvolgeremo le scuole e i ragazzi, tutti, perché fanno parte della stessa comunità. La sinistra in Italia in passato ha fatto errori e ha avuto ritardi e lentezze. Ma adesso è chiaro che una legge sullo ius scholae conviene a tutti e non toglie niente a chi ha più diritti di altri, solo perché ha i genitori nati nel posto ‘giusto’".

Intanto, in Senato, Fratelli D’Italia ha depositato l’interrogazione al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per chiedergli se sia "a conoscenza dell’iniziativa intrapresa dal sindaco Matteo Lepore nelle scuole bolognesi, come sia possibile che questa entri nei piani formativi e se i genitori degli studenti siano stati dovutamente informati". Ma anche e soprattutto "se intenda intervenire affinché le istituzioni scolastiche siano imparziali e non strumentalizzate da esponenti politici per propagandare opinioni demagogiche e politicamente di parte". L’interrogazione è dei senatori Marco Lisei e Lucio Malan, capogruppo del partito a Palazzo Madama. Malan e Lisei ricordano che Lepore ha avviato incontri con studenti delle seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, "affrontando temi legati al diritto di cittadinanza a conferma dell’impegno del Comune nel promuovere il diritto di cittadinanza per chi nasce o vive nella città di Bologna". Il primo cittadino, secondo Malan e Lisei, "non si sarebbe tra l’altro limitato a illustrare le leggi dell’ordinamento italiano ma avrebbe anche espresso giudizi negativi sulla normativa vigente sostenendo tesi di parte".

Insomma per i senatori FdI "è evidente che l’iniziativa va oltre le funzioni attribuite al sindaco e promuove contenuti fortemente politici con un’azione divisiva e contraria alle politiche portate avanti dall’attuale Governo". I due espondenti di centrodestra, infine, ci tengono a sottolineare che è lo Stato ad avere "potestà legislativa esclusiva in materia di cittadinanza e l’iniziativa promossa dal sindaco, oltre ad essere inopportuna, sminuisce il ruolo fondamentale della scuola dell’obbligo nella formazione degli studenti".

Zoe Pederzini