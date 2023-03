Ius soli, Prodi con Lepore "Parlarne nelle scuole non è fare propaganda"

Sul caso dello Ius soli alla bolognese, l’ex premier Romano Prodi (nella foto) sta con il sindaco Matteo Lepore. Il primo cittadino era stato bersaglio di dure critiche dopo un suo intervento alle scuole medie Lipparini per promuovere il diritto di cittadinanza.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva parlato di "comizio" e dal Carroccio e Fd’I era partito un fuoco di fila di critiche nei confronti del sindaco, accusato di "indottrinamento", di "propaganda", di volere fare "il lavaggio del cervello" ai giovani studenti.

"Quella del sindaco non è propaganda, ma è sostanza", afferma Romano Prodi, intervistato ad Agorà Rai Tre, programma condotto da Monica Giandotti.

L’ex presidente della commissione europea spiega: "Il sindaco cosa fa, va ai ragazzi a dire: attenzione che nel futuro dovremo essere una famiglia, attenzione che ci sono questi problemi e li illustra ai ragazzi. Che cosa deve fare un sindaco, se non fare questo?".

Quello di lunedì scorso è stato il primo di una serie di dodici incontri di sensibilizzazione sulla cittadinanza organizzati dal Comune di Bologna insieme al Centro RiESco, con il coinvolgimento dei referenti intercultura delle scuole.

A Bologna, va ricordato, il 27 giugno 2022 il consiglio comunale aveva approvato una deliberazione di modifica allo Statuto del Comune con la quale si è introdotto il riferimento al principio dello Ius soli con il riconoscimento della cittadinanza onoraria per i minori stranieri.

Sempre ad Agorà Rai Tre, il Professore ha annunciato che non riprenderà la tessera del Pd. "Ma no. Personalmente, sarebbe anche un po’ strano. Ho 84 anni. Ormai sono una specie di gatto di casa, insomma".

Prodi – padre nobile del Pd – assicura di essere "sempre stato vicino al partito. Ho cercato di dare tutti i consigli che potevo, sia a Bonaccini che alla Schlein. Cerco di far capire che questo è l’unico partito. E che i partiti sono l’unico strumento perché il governo non sia governato da fenomeni, dai fuochi d’artificio che durano poi una sola stagione".

In merito al tema Prodi-tessera dem il sindaco Lepore, in un precedente collegamento con la Giandotti, aveva affermato: "Io credo che Romano Prodi sia davvero molto importante per il futuro del Pd, perché la sua visione è ancora molto contemporanea". Quindi, "se decidesse di tornare a iscriversi sarebbe una buona notizia".