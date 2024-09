Ivana Spagna e Mirko Casadei insieme a Balamondo

Stasera torna il ’Balamondo World Music Festival’. Dalle ore 21 in piazza XX Settembre saranno protagonisti la carica e l’energia di Ivana Spagna con le sue hit anni 80/90 e Mirko Casadei con la sua nuovissima Big Band nata per celebrare i 70 anni di ‘Romagna mia’. L’ingresso è gratuito. Il Balamondo, giunto quest’anno alla nona edizione, "è il grande festival che ha confermato la vocazione del liscio ad essere musica dell’incontro, della ricerca sonora – spiegano gli organizzatori -, oltre ad essere edonismo, piacere, occasione di incontro e scambio di emozioni. Il ballo quindi è il legame di tutto: Casadei vuol dire liscio, ballo italiano, Ivana Spagna ha fatto ballare il mondo con le sue mitiche hit ". Durante la serata non mancherà un momento di contaminazione tra i due artisti nel perfetto stile di Balamondo, in particolare Spagna con la band di Casadei omaggerà ’Romagna mia’ in una versione soul da brividi. Nell’adiacente piazza Acquaderni sarà aperto dalle 19 il punto di ristoro. Da non perdere nella sala espositiva di via Matteotti 79, a due passi dalla piazza, la mostra dedicata ai 70 anni della Carrera, aperta ore 18-22 (stesso orario anche sabato 7; domenica 8 apre ore 10-12 e 16-22).