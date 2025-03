Ivanovic: "Troppo molli in difesa. Tanti palloni gestiti male nel finale"

La Virtus torna da Napoli con tanto amaro in bocca, per la sconfitta, per la mancata possibilità di conquistarsi la testa solitaria della classica e per una prestazione offerta in campo che non è sembrata all’altezza di quelle che erano le aspettative della vigilia. Se l’Eurolega va onorata, anche senza spremere tutte le energie, il campionato è e resta l’obiettivo principale dei bianconeri in questo finale di stagione, ma la sconfitta di ieri con i campani suona come un segnale da non sottovalutare, come conferma anche coach Dusko Ivanovic.

"Napoli ha giocato molto bene, con idee chiare e trovando ottime percentuali al tiro specie dalla lunga distanza. La verità – continua il tecnico montenegrino – è che hanno giocato meglio nei momenti decisivi della sfida, dove invece noi abbiamo perso 3 palloni, che alla fine sono stati la chiave della nostra sconfitta". Ivanovic ha le idee chiarissime sulla prova della sua squadra, sottolineando la prestazione sottotono delle V Nere specie nella propria metà campo dove non sono riusciti a fermare la verve offensiva di Pullen e Zubcic. "In questo momento il nostro vero problema è che non abbiamo giocato bene in difesa. La realtà è che non possiamo di certo vincere partite come questa se difendiamo in questo modo". Poi le parole di Ivanovic parlano dell’espulsione di Shengelia. "Non so cosa ci sia stato prima dell’espulsione, però tutti hanno visto quel che è successo in campo. In una partita come questa l’adrenalina può portare a queste cose".

Filippo Mazzoni