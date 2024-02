Jago: "Il mio linguaggio classico?. La libertà te la devi prendere"

"Da lunedì inizio", ecco la frase simbolo del procrastinare che ha dato il titolo a una serie di incontri sulla crescita personale e professionale voluti dall’azienda bolognese Injenia, attraverso la sua piattaforma digitale Interacta, che si chiudono lunedì alle 18,30 al Sympò di via Lame con l’intervento del celebre scultore Jago, al secolo Jacopo Cardillo, classe 1987, definito dal Guardian "Il nuovo Michelangelo".

Jago, c’è da pensare che lei abbia iniziato a dedicarsi al suo progetto un sabato sera, prendendo di sorpresa l’universo e la predestinazione umana. L’abitudine a procrastinare non la riguarda.

"In effetti questa frase non mi rispecchia. Mi ricordo che quando avevo il mio studio ad Anagni (Frosinone), dove sono cresciuto, nella piazza della cattedrale c’era davanti un bar molto importante, uno di quei luoghi frequentati da tutta la collettività, che conoscevo perché il suono del caos entrava dall’unica finestra dello studio. Questo succedeva il sabato e la domenica sera, per dire che i miei sabati e le mie domeniche sono sempre stati dedicati a quello che amavo. Non ho mai rimandato, anzi, ho sempre cercato di anticipare, anche per necessità di sopravvivenza: mi son sempre dovuto e potuto dedicare a quello che amavo. Poter rimandare è un privilegio".

Quando nasce lo stile scultoreo di Jago che il mondo ama?

"Per me è solo una questione di linguaggio in cui mi riconosco, come la lingua che oggi parliamo. Questo è successo a me e il linguaggio che definiamo classico, quello che è un po’ più vecchietto di noi, lo capivo già da bambino. E quindi, quando tu comprendi quel linguaggio, magari ti rendi conto che non è neppure una lingua morta, che può continuare a insistere in quel suono, in quell’immagine. Di fatto viviamo in un mondo che ti dice quale lingua devi parlare, non ti dà la libertà e te la devi prendere, come ho fatto io, con grande sacrificio, perché mi veniva detto: “a chi pensi che piacerà questa roba così vecchia?“ Come se il primato della contemporaneità spettasse a un linguaggio specifico".

In un mondo artistico dove l’anonimato gioca spesso parte della fascinazione, Jago sceglie di mostrarsi, piegando i social al suo volere per amplificare il lavoro. Si sente un antagonista?

"L’anonimato… Io devo anche ragionare da capo d’azienda e il privilegio di dire ’io faccio l’artista’ non l’ho mai avuto. E me ne frego anche, non guardo la mia opera in questo modo. Se ad esempio hai un’attività museale e hai dei giovani che lavorano dentro, la preoccupazione è estesa anche a quelli che attraverso il tuo lavoro e la tua opera fanno un percorso lavorativo. Il fatto dell’anonimato mi riguarda poco perché oggi l’azienda è intrinsecamente collegata e identificata, in tanti casi, con il personaggio che l’ha ideata e fatta crescere. Ecco, si tratta di una fase molto contemporanea legata alla comunicazione, al mezzo e alla possibilità che i nuovi strumenti ti danno e tu puoi e sei tenuto a rappresentare, anche come immagine".

Se Ultima Generazione imbrattasse una sua opera in nome della causa ambientalista, ne soffrirebbe?

"Non ne soffrirei. Tutti noi siamo destinati a essere spettatori dei nostri gesti, poi è chiaro che a livello di paternità dell’opera ti fai una domanda perché sei sicuramente coinvolto in modo diverso. Però sono sempre tentato di farmi una domanda: qual è l’urgenza, perché avviene tutto questo? Non mi sento mai di voler liquidare dicendo se sia giusto o sbagliato. Nell’epoca dei social rimane solo un titolo ad effetto, dobbiamo invece riprendere un senso di contemplazione".

Bologna, nel suo cammino, ha un posto?

"Ci sono stato alcune volte, l’ultima volta ero sotto la Garisenda e il cantiere: l’ammiravo e pensavo che era come il termometro della situazione italiana, siamo lì in bilico sull’orlo del precipizio, ma ancora non sappiamo bene di quale precipizio, ma sappiamo che ci siamo".

Conosce il Compianto sul Cristo Morto di Niccolò dell’Arca in Santa Maria della Vita?

"Non l’ho mai vista dal vivo e per questo sono sempre accompagnato da un senso di vergogna, ma le immagini che ovviamente conosco di quel dinamismo infinito, di quel colore che mi appartiene meno ma che restituisce la luce in un modo meraviglioso... è una foto in 3D. Spero che mi portino a visitarlo, per imparare qualcosa di nuovo".