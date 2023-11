James Bond, la tecnologia dietro l’avventura. Kathryn Harkup: "Il Lektor c’era veramente"

Ha studiato chimica all’università, ma preferiva parlare alla gente di scienza più che lavorare in un laboratorio. Così ha lasciato la ricerca, ha tenuto conferenze e laboratori scientifici nelle scuole e ha scritto un blog sulla tavola periodica che un editore ha notato e si è messo in contatto per scrivere qualcosa di più lungo.

Così Kathryn Harkup è diventata una scrittrice dal punto di vista unico. Ennesima testimonianza è il suo ultimo libro ’Scienza, morte e tecnologia nel mondo di James Bond’ che presenta domani alle 18,30 in SalaBorsa con Gian Luca Farinelli. Perché senza tutto questo "Bond non sarebbe durato da solo".

Signora Harkup, come ha affinato questo suo modo così originale e pop di affrontare temi iconici?

"Nella mia professione precedente dovevo parlare con gli adolescenti stimolandoli a studiare scienze e ingegneria. Non molti sembravano interessati, quindi, per convincerli ad ascoltare iniziai a raccontare di veleni o di come Frankenstein avrebbe potuto costruire il suo mostro, insomma di qualsiasi cosa oscura e disgustosa. Sto ancora cercando di incoraggiare le persone e continuo a scrivere e parlare della scienza che già conoscono dalla cultura pop… e poi anche gli adulti amano l’oscurità e il disgustoso...".

Quando ha iniziato ad appassionarsi a James Bond?

"Non ho ricordi senza James Bond. Sono cresciuta nell’era di Roger Moore e ricordo distintamente di essere andata a vedere ’A View to a Kill’ al cinema e di tutta la pubblicità sui film nelle riviste per adolescenti che leggevo allora. Da studentessa andai a vedere l’ultimo film di Pierce Brosnan-Bond e c’erano sempre vecchi film di Bond trasmessi in Tv".

Ci racconta alcune delle invenzioni più interessanti in Bond e come si legano al mondo di Ian Fleming?

"Forse il sedile eiettabile nell’auto di Bond in Goldfinger. Ian Fleming amava le auto e amava la velocità. Ha molto approfondito nei suoi libri le modifiche al motore della macchina di Bond e gli scomparti segreti dove poteva nascondere una pistola. Nemmeno l’immaginazione di Fleming, credo arrivasse fino al sedile eiettabile. Goldfinger è stato l’ultimo film di Bond che Fleming ha visto, spero che abbia approvato l’aggiunta del regista all’Aston Martin".

Tra le invenzioni per i cattivi, invece, quali ama?

"Uno dei miei preferiti è il laser spaziale a diamante gigante. Era davvero tecnologicamente irrealizzabile nel 1971, quando uscì Diamonds Are Forever. Da allora sono stati costruiti laser a diamante, ma non sono abbastanza potenti da far saltare in aria i sottomarini e, per quanto ne so, non sono stati lanciati nello spazio. Il gadget più interessante fu comunque il dispositivo di codifica chiamato Lektor, nel libro From Russia with Love. Ciò che descrive è incredibilmente simile alle macchine di codifica Enigma usate dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Potrebbe aver saputo dell’Enigma attraverso il suo lavoro nei servizi segreti, ma quando scrisse il libro tutte le informazioni erano ancora un segreto di Stato".