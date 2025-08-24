Jane Austen all’Arena Puccini. Ma prima c’è ’L’attimo fuggente’

Da una parte un film cult come l’Attimo fuggente di Peter Weir, dall’altro la storia su una scrittrice iconica che diventa una commedia al femminile sull’amore Jane Austen ha stravolto la mia vita di Laura Piani, che esordisce alla regia. A Bologna il cinema non chiude mai e tra l’Arena Puccini di via Serlio e la rassegna Si Gira! in piazza Giovanni XXIII a Borgo Panigale, le visioni all’aperto sono ancora privilegio dell’estate di fine agosto. Proprio nella seconda destinazione (che vede la sua ultima proiezione, perché poi martedì 26 agosto Si Gira! approderà in piazza Lambrakis, quartiere Savena) si vede stasera, alle 21, il film di Weir del 1989 con Robin Williams nei panni dell’indimenticato professor Keating. Lavoro che ha saputo trovare un posto nel cuore ‘transgenerazionale’ di tante persone, parlando di libertà e felicità, una lezione su come vivere al massimo, attraversando il mondo con passione e con la consapevolezza che ogni istante è unico nel suo genere e prezioso.

Alla Puccini, domani sera alle 21, il film di Laura Piani è un’anteprima. La storia è quella di Agathe, una ragazza goffa ma allo stesso tempo affascinante e piena di contraddizioni, che all’improvviso si ritrova disperatamente sola. Sogna l’amore in modo simile ai personaggi di un romanzo di Jane Austen e la sua massima aspirazione è diventare una scrittrice. Trascorre, invece, le sue giornate vendendo libri nella leggendaria libreria britannica Shakespeare & Co, a Parigi, insieme al suo migliore amico Félix.

"Sono diventata libraia da Shakespeare&Company durante i miei studi cinematografici. Ogni libreria è un teatro, ma Shakespeare&Co è sempre stata qualcosa di più", racconta nelle note di regia Laura Piani. Che prosegue: "Da oltre dieci anni lavoro come sceneggiatrice per il cinema e la televisione, scrivendo commedie, thriller, adattamenti e drammi per altri registi, ma ho sempre sognato di scrivere una commedia romantica tutta mia, che fosse sulla letteratura e la poesia. Una commedia romantica lontana da quel concetto di ’romanticismo’ superato, che vede la protagonista femminile "salvata dall’uomo".

Agathe, infatti, si salva con i suoi sforzi, legandosi così alle lotte contemporanee. Il nucleo del film sta proprio nell’emancipazione di Agathe: "La sua residenza per scrittori in Inghilterra si trasformerà in un’esperienza che le aprirà gli occhi – chiosa la regista –. Un viaggio che le rivelerà la sua vera natura romantica, sessuale e creativa, spesso grazie ai suoi eccentrici coinquilini, che senza dubbio sono disadattati alla società moderna quanto lei".