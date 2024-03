Janine Jansen: la grande interprete di Bach stasera in concerto

Stasera alle 20.30, il Teatro Auditorium Manzoni ospita la violinista Janine Jansen con Amsterdam Sinfonietta, per la rassegna Grandi Interpreti di Bologna Festival, unica data italiana del breve tour europeo della celebre violinista olandese. Nel concerto Janine Jansen imbraccia il suo meraviglioso Stradivari Shumsky-Rode (1715) per un programma interamente dedicato alla musica del prediletto Johann Sebastian Bach, passando dai Concerti per violino solo al terzo Concerto Brandeburghese. Come racconta lei stessa, il Concerto per violino in mi maggiore (che fa parte del programma odierno) è stato il suo primo concerto pubblico, a 10 anni. E tra i suoi ricordi di bambina più intensi ci sono il padre che suona Bach sul clavicembalo di casa e la musica corale nel Duomo di Utrecht. Continua a frequentare Bach, con tutta la maturità di un interprete che ha ampiamente sondato il repertorio dell’Ottocento e del Novecento, divenendo protagonista assoluta della prima edizione del ’Janine Jansen Bach Festival’ al Concertgebouw di Amsterdam. Il programma bachiano di stasera – che include anche una Sinfonia di Carl Philipp Emanuel Bach – si apre con due arrangiamenti: l’ Allegro della Sonata in mi minore BWV 1023, in origine un’aforistica traccia per violino e tastiera, un diluvio di semicrome, che nel 1908 il compositore bolognese Ottorino Respighi avvolge di una ricca veste orchestrale e Bist du bei mir BWV 508 appropriazione bachiana di un’aria tratta dall’opera Diomedes di G. H. Stölzel; resta intatta nella versione strumentale di Otto Klemperer la sontuosa malinconia di una intensa pagina vocale.