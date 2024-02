Janis Siegel, voce limpida dai Manhattan Tranfser al Bravo

Janis Siegel, una voce limpida e forte che sfida la sintassi vintage delle grandi ’divas’ d’oltreoceano, traghettata da brani che partono da dentro, è il must degli ascolti della settimana tra le date appetibili ospitate dai jazz club. Ad accompagnarla martedì sul palco del Bravo Caffè (ore 22) il pianista Mattias Nilsson. Autentica chicca di un cartellone melangiato di jazz e rock, una delle due voci femminili dei Manhattan Transfer (che hanno annunciato lo scioglimento nel 2023) con cui ha vinto nove Grammy e 17 nomination, l’artista di Brooklyn ha portato avanti in parallelo a quella del gruppo una carriera solista impreziosita da una dozzina di album finemente realizzati e di sofisticati progetti di collaborazione esclusivi, collaborando pure a colonne sonore, tra cui quella del 1990 del film ’Dick Tracy’.

A regalare un frammento della seduttiva stagione post bop al Camera Jazz & Music Club ci penserà venerdì il quartetto del sassofonista e compositore Lorenzo Simoni, alla guida di un ensemble in cui ciascun membro si contraddistingue per le molteplici influenze in spaccati densi di originalità. Con il leader al sassofono contralto le luci si accendono su Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Simone Brilli alla batteria. Sabato è di scena la Erj Orchestra, gruppo di risonanza regionale con l’organico più ampio tra le small band che si possa immaginare, intersecante mondi diversi, che ha in Piero Odorici, sassofonista glamour, il direttore artistico. In Cantina Bentivoglio giovedì spazio al Domenico Caliri ’Cal trio’ che ospita Maurizio Giammarco. Si tratta di sperimentatori che non hanno bisogno di presentazione, da Caliri alla chitarra, musicista didatta di spicco del Conservatorio Martini, alla chitarra, inventore finissimo di progetti, per brani che condensano originalità, creatività e maestria, a Stefano Senni al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria. Sassofonista compositore che predilige le armonie introspettive, Maurizio Giammarco è una delle voci più autorevoli del nuovo jazz italiano. Promessa di un playing che trasuda un regale lirismo e una classe cristallina, oltre a un fraseggio estremante nitido e fluido, carico di puro swing. Com’è lecito attendersi da quello che è stato leader di molti gruppi, fra cui gli storici Lingomania (band di punta degli anni ‘80) e della Parco Della musica Jazz Orchestra (PMJO).

Gian Aldo Traversi