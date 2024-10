Jazz e contaminazioni nei club

Da pianista di dinamiche implosioni monkiane sedotta dal lirismo di Count Basie, Dena DeRose è l’étoile indiscussa del quartetto ospitato venerdì e sabato dalle dalle 22 al Camera Jazz & Music Club. Pronta ad eseguire standard, con grazia e spazio per libere esplorazioni della forma, sarà accompagnata da Piero Odorici (sax tenore), Stefano Senni (contrabbasso) e Roberto Gatto (batteria). In Cantina Bentivoglio domani ribalta per il Guglielmo Pagnozzi Quartet. Venerdì c’è l’attesissimo concerto del Joe Locke Quartet Makram (nella foto) in cui il sontuoso vibrafonista band leader, vero virtuoso dello strumento, è accompagnato da Jim Ridl (pianoforte), Lorin Cohen (contrabbasso) e Vladimir Kostadinovic (batteria). Special guest il chitarrista Matteo Prefumo. Al Bravo Caffè domani tocca ai Dirotta Su Cuba che presentano il nuovo singolo ’In the Souk’, collaborazione esplosiva con Mario Venuti. Un vero e proprio viaggio musicale che mescola il funk distintivo della band fiorentina con il cantautorato siciliano. Sabato è la volta di Gloria Turrini ’G & The Doctor’. Dopo il successo di ’Globo’ e in attesa della release del suo nuovo ep ’Acqua’ domani al Locomotiv dalle 21.30 le luci si accendono su Ele A, rapper originaria di Aranno. Venerdì in collaborazione col Bjf concerto dei Nubiyan Twist, ensemble di virtuosi che mescolano jazz, hip-hop, afrobeat, dancehall, soul, reggae e musica dance. Sabato ancora in orbita Bjf riflettori su Hailu Mergia, tastierista, fisarmonicista, compositore, un’icona splendente della musica etiope, brillante protagonista della scena ethio-jazz.

Gian Aldo Traversi