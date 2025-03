Jazz festival, così si suona solo in Paradiso

"Nero è bello!" Una dichiarazione d’antan che spiccherebbe autentica sulla locandina che annuncia Paradiso Jazz Festival 2025. Parole d’ordine: jazz, rock’n’roll, funk, soul, etnica, elettronica e classica. Aromi dell’evento realizzato dal Circolo Arci San Lazzaro che sarà ospitato nella sala teatro del centro culturale di via Bellaria 7. Diciassettesima edizione della rassegna griffata Marco Coppi, dedicata alla memoria del presidente Franco Fanizzi, scomparso nel settembre del 2023, spalmata in cinque lunedì (ora d’inizio 21.30): rivisitazioni e suoni nuovi di zecca, nell’esecuzione di musicisti italiani e internazionali.

Partenza col botto lunedì 17 marzo affidata al trio di Antonio Faraò, pianista di charme globale, il preferito di Hancock. Lo supportano Ameen Saleem (basso) e il batterista Jeff Ballard, palchi condivisi con Corea e Metheny. Per la data successiva (24 marzo) doppio concerto che vede protagonisti John De Leo con i Jazzabilly Lovers e il Robert Gatto Imperfect Quartet. Ugola inclassificabile del jazz sperimentale, De Leo colora una tavolozza in cui convergono rock e jazz da Presley a Coltrane, con la complicità di Enrico Terragnoli (chitarra e tastiere), Stefano Senni (c.basso), Fabio Nobile (batteria) e Franco Naddei (sound design ed elettronica). Da Roberto Gatto le sorprese di un leader che onora il "jazz drumming" italiano. Gli altri sono Marcello Allulli (sax ed elettronica), Pierpaolo Ranieri (basso ed elettronica) e Umberto Fiorentino (chitarra): pièce originali e rispettosa rielaborazione di "A little Max" di Duke Ellington. Poi tocca a Kurt Rosenwinkel (14 aprile) in trio, virtuoso supremo della chitarra, tra Coltrane e Metheny.

Lo accompagnano Dario Deidda al basso elettrico e Joost van Schaik alla batteria. Melting pot di stordente bellezza (5 maggio) con i sudafricani Nduduzo Makhathini (piano e voce) e Dalisu Ndlazi (contrabbasso) e il cubano Lukmil Perez (batteria). Il jazz, il classico, il rock, l’acustico e l’elettrico nella musica del quartetto Le Train Bleu che il 12 maggio conclude la rassegna: ribalta per Marco Coppi al flauto, Gianni Landron alla chitarra, Tiziano Barbieri, sue le composizioni, al contrabbasso e Roberto "Red" Rossi alla batteria, prologo al nuovo album. Per acquistare i biglietti e prenotare la cena (sala 77 ore 19.30) info@arcisanlazzaro.it tel. 051 627 9931.

Gian Aldo Traversi