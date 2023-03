Jazz in biblioteca con Antonio Ciacca

Domani sera alle 20.30 alla biblioteca comunale "Paolo Guidotti" di Vergato si terrà un concerto jazz dal titolo "Vergato-New York andata e ritorno (via Los Angeles)". Sarà Antonio Ciacca il pianista, compositore e autore della serata che è organizzata dalla Gps Turismo Eventi. Diplomato in pianoforte al Conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna, Ciacca ha poi svolto un master in direzione d’orchestra a New York e dal 2007 al 2011 è stato direttore della programmazione jazzistica del Lincoln Center for the Performing Arts, uno dei teatri più prestigiosi di Manhattan, sotto la direzione artistica di Wynton Marsalis. E’ Docente di Music business alla Juilliard School, dove insegna in corsi e laboratori spesso collegati a festival jazzistici. Nell’arco della sua carriera ha collaborato con diversi artisti, tra cui Wessel Anderson, Craig Bailey, James Carter, Art Farmer, Benny Golson, Johnny Griffin e Steve Grossman esibendosi negli Usa, in Italia, in Giappone e in Qatar. Per informazioni è possibile contattare la Gps Turismo Eventi al numero 3791182514.