Jazz, musica dal mondo e vinili. Il Comunale Nouveau riapre la terrazza a Bologna

Bologna, 15 giugno 2023 – L’opera, La forza del destino, sta per tornare al Comunale Nouveau. Ma gli amanti del teatro storico cureranno un po’ la nostalgia con la riapertura della terrazza e del Foyer Rossini. E così l’Estate bolognese ritrova un tassello: non c’è una programmazione in piazza Verdi, ma dal 21 giugno al 30 settembre ecco 20 appuntamenti che riporteranno la musica nel cuore della zona universitaria. Il cartellone (tre in realtà), ha visto la luce nonostante il cantiere che ha portato al trasloco dell’ente lirico in Fiera: al momento i lavori di riqualificazione insistono su via del Guasto, spiegano dal teatro, rendendo possibili l’attività sulla terrazza che torna così fra le location dell’estate. L’ultima stagione, infatti, era stata quella del 2019, nel mondo pre-pandemia.

’Terrazza Nouveau by TicketSms’ – questo il titolo della rassegna realizzata con il supporto della start-up bolognese TicketSms – parte con il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate e della Festa della Musica, con A musical evening a cura di BSMT Productions, con brani tratti da Carousel di Richard Rogers, dal Violinista sul tetto di Jerry Bock e da Domenica al parco con George di Stephen Sondheim. Segue il filone Jazz all’opera, a cura del giornalista e critico cinematografico Andrea Maioli e del sassofonista Piero Odorici (anche sul palco con il Quartetto) per un inedito crossover: pagine di grandi autori operistici riproposti in chiave jazz. Il 29 giugno si parte con Verdi, il cupo splendore, il 6 luglio è la volta di Rossini, il genio è servito. Il 20 luglio ecco Puccini, melodrammore, il 7 settembre Donizetti, il dolce suono e il 21 settembre Bellini, il fuoco interiore. Nel frattempo, si articola anche il programma di Voci dal mondo, curata dal musicista e compositore Valentino Corvino, con cinque concerti dedicati al potere della voce nella musica popolare. Apre le danze Pilar con Terra senza terra (22 giugno), poi si viaggia nelle sonorità salentine con Maria Mazzotta (13 luglio) e ne La musica degli Orisha con Nilza Costa Quartet (27 luglio). A settembre, invece, il Rubén Peloni Trio presenta La historia del Tango e Roda de Samba do Careca propone Radici brasiliane.

Il critico musicale Pierfrancesco Pacoda ha invece curato Clubbing music cult, con dj set d’autore di artisti che proporranno, con i loro vinili, i brani che più hanno amato. Aldo Betto dei Savana Funk esplorerà ad esempio il funk dagli anni ’70 (24 giugno), mentre Awa Fall, una delle cantanti reggae più richieste del momento, l’8 luglio debutterà con il suo primo djset. E poi la pura elettronica anni Novanta dei Datura (15 luglio), Emidio Clementi (22 luglio), Alioscia (29 luglio), Federico Poggipollini (9 settembre) e, fra gli altri, i Gaznevada che il 16 settembre, riproporranno il set di aprile per il Berghain di Berlino, dove hanno reinterpretato in chiave elettronica il loro disco d’esordio. Info: la terrazza sarà fruibile dalle 19 (e fino alle 00.30) per l’aperitivo o per un drink grazie al servizio delle Scuderie Future Food Living Lab. Gli eventi sono a ingresso libero, ma su prenotazione.

re. cro.