’Jazz on Film’: viaggio nella grande Broadway

Quando furono pubblicati i primi album da solista di Vince Mendoza, usciti per l’etichetta simbolo del jazz, la Blue Note, diventarono subito dei riferimenti obbligati per i tanti virtuosi della musica afro americana, che furono sedotti dalla sua capacità di fusione di linguaggi diversi. Grazie anche alla partecipazione di stelle come John Scofield, Joe Lovano, Ralph Towner, Randy Brecker, Peter Erskine e tanti altri. L’acclamato compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra americano, sarà ospite questa sera e domani alle 20,30 dell’Auditorium Manzoni all’interno della rassegna ‘Jazz on Symphony’, che, con la direzione artistica di Paolo Fresu, vuole raccontare gli incontri possibili tra universi sonori differenti.

‘Jazz on film’ si chiama la serata, della quale Mendoza sarà protagonista insieme all’Orchestra del Teatro Comunale, per una volta fuori dalle partiture classiche. L’ensemble, infatti, interpreterà le riscritture originali, create dall’arrangiatore su commissione di Fresu per questa occasione, di celebri composizioni jazz che hanno segnato, con la loro grande capacità evocativa, le scene più significative di classici del cinema.

Il concerto sarà così un viaggio unico attraverso pagine senza tempo, che inizia negli Anni 30 e 40, l’ ‘età d’oro’ di Broadway, quando i registi inseriscono sia i piccoli gruppi che le big band all’interno delle pellicole, per aggiungere un tocco ‘esotico’ alla narrazione. Sarà però dagli Anni 50 che il cinema, specie nel suo versante più sperimentale, sceglie di affidare ai grandi nomi del jazz la scrittura dei temi musicali, chiedendo opere che portassero con forza l’ascoltatore nella dimensione misterica della storia sullo schermo.

È il caso di capolavori che Mendoza sul podio del Manzoni proporrà alla guida dell’Orchestra. Come ‘Ascensore per il patibolo’ del 1958, regia di Louis Malle, che, attraverso Boris Vian, entrò in contatto con il trombettista Miles Davis, impegnato allora in una serie di concerti a Parigi: gli commissionò le musiche che contengono quello che viene considerato il primo assolo di contrabbasso senza accompagnamento mai realizzato. In programma anche ‘Anatomia di un omicidio’, altra pellicola di grande importanza diretta da Otto Preminger e impreziosita dalla colonna sonora scritta da Duke Ellington, che compare anche in una scena dove suona il piano a quattro mani con il protagonista James Stewart.

Wayne Shorter, Krzysztof Komeda e Oliver Nelson sono alcuni degli altri compositori che verranno interpretati da una formazione che avrà tre ospiti. Uno è il sassofonista Joe Lovano, già collaboratore di Mendoza, vincitore di un Grammy Award, fondatore del Global Jazz Institute di Berklee, gli altri sono due trombettisti, Andrea Tofanelli e Flavio Boltro, che ha suonato anche con Michel Petrucciani e Michel Portal.

‘Jazz on Film’ è dedicato alla memoria di Celso Valli, scomparso di recente, che era stato protagonista lo scorso marzo di ‘The Man i Love’, il primo appuntamento della rassegna. Le serate sono organizzate in collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio Martini.

Pierfrancesco Pacoda